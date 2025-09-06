УКР
Новини Санкції проти Росії
254

США та ЄС обговорять нові санкції проти РФ 8 вересня, - Associated Press

США та ЄС обговорять нові санкції проти РФ

Група європейських чиновників зустірнеться із представниками США у понеділок, 8 вересня, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включно з новими санкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.

Так, особа, яка побажала залишитися анонімною, повідомила, що міністр фінансів Скотт Бессент у п’ятницю, 5 вересня, розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Напередодні віце-президент США Джей Ді Венс спілкувався із високопосадовцем ЄС.

Також читайте: Кошта: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії та координує дії з США

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо спільних зусиль із посилення санкцій проти Росії.

Автор: 

росія (67553) санкції (12641) США (24221) Євросоюз (14070)
Коментувати
Сортувати:
а трамп проти
06.09.2025 10:47 Відповісти
казочка для дурних
06.09.2025 11:13 Відповісти
Спішать, спішать тільки щоб штани не заважали
06.09.2025 11:38 Відповісти
Потужні та гарні, як остання заява Трампа 🤣
06.09.2025 11:40 Відповісти
 
 