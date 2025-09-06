США та ЄС обговорять нові санкції проти РФ 8 вересня, - Associated Press
Група європейських чиновників зустірнеться із представниками США у понеділок, 8 вересня, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включно з новими санкціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.
Так, особа, яка побажала залишитися анонімною, повідомила, що міністр фінансів Скотт Бессент у п’ятницю, 5 вересня, розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Напередодні віце-президент США Джей Ді Венс спілкувався із високопосадовцем ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо спільних зусиль із посилення санкцій проти Росії.
