США и ЕС обсудят новые санкции против РФ 8 сентября, - Associated Press

Группа европейских чиновников встретится с представителями США в понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Так, лицо, пожелавшее остаться анонимным, сообщило, что министр финансов Скотт Бессент в пятницу, 5 сентября, разговаривал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс общался с высокопоставленным чиновником ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом относительно совместных усилий по усилению санкций против России.