Латвия готовит национальный санкционный режим для компаний, которые способствуют войне РФ против Украины

Министерство иностранных дел Латвии подготовило проект правительственного решения о национальном санкционном режиме против компаний, которые помогают России в войне против Украины.

Об этом пишет издание Delfi со ссылкой на МИД Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проекты нормативных актов поданы на рассмотрение правительства, и в ближайшее время Кабинет Министров планирует их рассмотреть.

В МИД рассказали, что такие полномочия правительства предусмотрены законом о международных и национальных санкциях. Санкции могут быть применены к конкретным субъектам на основании постановления правительства.

Сейчас деталей проекта и перечня компаний, которые могут первыми попасть под ограничения, не раскрывают.

