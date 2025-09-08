Латвия готовит национальный санкционный режим для компаний, которые способствуют войне РФ против Украины
Министерство иностранных дел Латвии подготовило проект правительственного решения о национальном санкционном режиме против компаний, которые помогают России в войне против Украины.
Об этом пишет издание Delfi со ссылкой на МИД Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что проекты нормативных актов поданы на рассмотрение правительства, и в ближайшее время Кабинет Министров планирует их рассмотреть.
В МИД рассказали, что такие полномочия правительства предусмотрены законом о международных и национальных санкциях. Санкции могут быть применены к конкретным субъектам на основании постановления правительства.
Сейчас деталей проекта и перечня компаний, которые могут первыми попасть под ограничения, не раскрывают.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба сросію відрубати санкціонно одним ударом - заборонити все.