Новий посол Норвегії в Україні Хансен прибув до Києва
У понеділок, 8 вересня, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Королівства Норвегія в Україні Ларса Хансена.
Про це повідомили в МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сторони відзначили високий рівень українсько-норвезького партнерства, заснованого на спільних цінностях та довірі. Міщенко подякував за постійну підтримку Норвегією суверенітету й територіальної цілісності України, а також за внесок Осло у зміцнення обороноздатності держави.
Під час зустрічі дипломати приділили увагу координації міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України та важливості посилення санкційного тиску на державу-агресора.
Окремо сторони обговорили перспективи співпраці у відновленні критичної інфраструктури та реалізації гуманітарних і культурних проєктів. Міщенко висловив сподівання, що незалежно від результатів парламентських виборів у Норвегії новий уряд продовжить зміцнювати партнерство з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пишуть, славетні були часи.....