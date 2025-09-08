Новий посол Норвегії в Україні Хансен прибув до Києва

У понеділок, 8 вересня, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Королівства Норвегія в Україні Ларса Хансена.

Про це повідомили в МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сторони відзначили високий рівень українсько-норвезького партнерства, заснованого на спільних цінностях та довірі. Міщенко подякував за постійну підтримку Норвегією суверенітету й територіальної цілісності України, а також за внесок Осло у зміцнення обороноздатності держави.

Під час зустрічі дипломати приділили увагу координації міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України та важливості посилення санкційного тиску на державу-агресора.

Окремо сторони обговорили перспективи співпраці у відновленні критичної інфраструктури та реалізації гуманітарних і культурних проєктів. Міщенко висловив сподівання, що незалежно від результатів парламентських виборів у Норвегії новий уряд продовжить зміцнювати партнерство з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія знижує стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель, - МЗС країни