Норвегія знижує стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель, - МЗС країни

Норвегія

У п'ятницю, 5 вересня, Норвегія ухвалила рішення знизити верхню межу ціни на російську нафту в межах санкцій проти Росії, узгоджених з Європейським Союзом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії, інформує Цензор.НЕТ.

Норвегія приєдналася до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

"Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зниження доходів і посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть купувати нафту й нафтопродукти, які перевозяться морем, вище цієї ціни, а також забезпечувати її обслуговування.

Нагадаємо, що Європейський Союз почав застосовувати динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня 2025 року - на основі формули, затвердженої в межах 18-го пакету санкцій проти РФ.

Читайте також: Сьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту

+4
Норвегія - велика країна з мудрим народом!!
05.09.2025 18:55 Відповісти
+3
Дякуємо Норвежцям, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни проти України !!
05.09.2025 18:31 Відповісти
+3
Норвегия еще с 2014-го вытесняет орков с газового и нефтяного рынка и их боты постоянно ноют что норвежцы наживаются на войне.Все бы так поступали давно бы Рашке кирдык настал.
05.09.2025 18:32 Відповісти
Дякуємо Норвежцям, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни проти України !!
05.09.2025 18:31 Відповісти
Поки міжнародні політики підраховують здобутки кацапії на продажі нафти, агресор послідовно та холоднокровно знищує усе живе й неживе в Україні. Це вже "цинізм", чи ше "холодний тверезий розрахунок"?
05.09.2025 18:31 Відповісти
Норвегия еще с 2014-го вытесняет орков с газового и нефтяного рынка и их боты постоянно ноют что норвежцы наживаются на войне.Все бы так поступали давно бы Рашке кирдык настал.
05.09.2025 18:32 Відповісти
А Норвегія що--купувала,донині,московитську нафту чи паливо!? Хто ще у Європі окрім мадярів і словаків?!
05.09.2025 18:36 Відповісти
Дякуємо.
05.09.2025 18:41 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
05.09.2025 18:48 Відповісти
05.09.2025 18:55 Відповісти
Цапорилі карыспадєнды, в укр. мові НЕМА ніяких "стель цін", заіпало вже - фуйло цапориле!
05.09.2025 19:14 Відповісти
Якась дивина. У вікінгів нафти навалом!!
Навіть є свій Фонд для майбутнього процвітання, окремий від бюджету.
Може є фірми які відкати отримують від балалайок ??
05.09.2025 19:45 Відповісти
 
 