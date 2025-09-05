Норвегія знижує стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель, - МЗС країни

У п'ятницю, 5 вересня, Норвегія ухвалила рішення знизити верхню межу ціни на російську нафту в межах санкцій проти Росії, узгоджених з Європейським Союзом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії, інформує Цензор.НЕТ.

Норвегія приєдналася до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

"Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зниження доходів і посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть купувати нафту й нафтопродукти, які перевозяться морем, вище цієї ціни, а також забезпечувати її обслуговування.

Нагадаємо, що Європейський Союз почав застосовувати динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня 2025 року - на основі формули, затвердженої в межах 18-го пакету санкцій проти РФ.

