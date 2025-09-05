РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8515 посетителей онлайн
Новости Снижение цены на нефть РФ
640 11

Норвегия снижает потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, - МИД страны

Норвегія

В пятницу, 5 сентября, Норвегия приняла решение снизить верхний предел цены на российскую нефть в рамках санкций против России, согласованных с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии, информирует Цензор.НЕТ.

Норвегия присоединилась к странам ЕС, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

"Экспорт нефти все еще составляет треть доходов российского правительства. Снижение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Отмечается, что теперь норвежские компании больше не смогут покупать нефть и нефтепродукты, которые перевозятся морем, выше этой цены, а также обеспечивать ее обслуживание.

Напомним, что Европейский Союз начал применять динамический потолок цен на российскую нефть с 3 сентября 2025 года - на основе формулы, утвержденной в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

Читайте также: Сегодня заработал новый "потолок" цен на российскую нефть

Автор: 

нефть (1989) Норвегия (740) россия (97068) цены (2299)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Дякуємо Норвежцям, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни проти України !!
показать весь комментарий
05.09.2025 18:31 Ответить
+2
Норвегія - велика країна з мудрим народом!!
показать весь комментарий
05.09.2025 18:55 Ответить
+1
Норвегия еще с 2014-го вытесняет орков с газового и нефтяного рынка и их боты постоянно ноют что норвежцы наживаются на войне.Все бы так поступали давно бы Рашке кирдык настал.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Норвежцям, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни проти України !!
показать весь комментарий
05.09.2025 18:31 Ответить
Поки міжнародні політики підраховують здобутки кацапії на продажі нафти, агресор послідовно та холоднокровно знищує усе живе й неживе в Україні. Це вже "цинізм", чи ше "холодний тверезий розрахунок"?
показать весь комментарий
05.09.2025 18:31 Ответить
Норвегия еще с 2014-го вытесняет орков с газового и нефтяного рынка и их боты постоянно ноют что норвежцы наживаются на войне.Все бы так поступали давно бы Рашке кирдык настал.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:32 Ответить
А Норвегія що--купувала,донині,московитську нафту чи паливо!? Хто ще у Європі окрім мадярів і словаків?!
показать весь комментарий
05.09.2025 18:36 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:41 Ответить
Не дякуй. Краще сходи у ТЦК оновити дані. Ти можливо у розшуку.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:45 Ответить
Сам сходив?
показать весь комментарий
05.09.2025 18:59 Ответить
Після тебе, твоєї дружини та донькі.
Норвенії- велика подяка.
показать весь комментарий
05.09.2025 19:31 Ответить
Vielen Dank, Wikinger!
показать весь комментарий
05.09.2025 18:48 Ответить
Норвегія - велика країна з мудрим народом!!
показать весь комментарий
05.09.2025 18:55 Ответить
Цапорилі карыспадєнды, в укр. мові НЕМА ніяких "стель цін", заіпало вже - фуйло цапориле!
показать весь комментарий
05.09.2025 19:14 Ответить
 
 