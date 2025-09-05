Норвегия снижает потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, - МИД страны

В пятницу, 5 сентября, Норвегия приняла решение снизить верхний предел цены на российскую нефть в рамках санкций против России, согласованных с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии, информирует Цензор.НЕТ.

Норвегия присоединилась к странам ЕС, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

"Экспорт нефти все еще составляет треть доходов российского правительства. Снижение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Отмечается, что теперь норвежские компании больше не смогут покупать нефть и нефтепродукты, которые перевозятся морем, выше этой цены, а также обеспечивать ее обслуживание.

Напомним, что Европейский Союз начал применять динамический потолок цен на российскую нефть с 3 сентября 2025 года - на основе формулы, утвержденной в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

