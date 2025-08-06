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Новости Снижение цены на нефть РФ
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ЕС введет новый динамичный потолок цен на российскую нефть с 3 сентября, - Еврокомиссия

нафта

Европейский Союз начнет применять динамический потолок цен на российскую нефть с 3 сентября 2025 года - на основе формулы, утвержденной в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, новая верхняя граница цены будет автоматически адаптироваться к рыночным условиям.

Также она напомнила, что большинство положений пакета уже действуют с середины июля, а запрет на транзакции с 22 новыми российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года.

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Автор: 

Еврокомиссия (1503) нефть (1960)


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06.08.2025 13:33 Ответить
Допоможіть Україні налагодити виробництво власних ракет балістичних (500км), крилатих (2000км) у великой клькості.
Ото ми санкцій понакладаємо! Бо це єдині дієві та результативні санкції.
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06.08.2025 13:33 Ответить
в Україні виробляли комплекс Р-36М Сатана.
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06.08.2025 13:47 Ответить
Правильной дорогой идете ,товарищи
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06.08.2025 13:34 Ответить
"нова верхня межа ціни буде автоматично адаптуватися до ринкових умов"

Тобто ніякої стелі не буде. Будуть як завжди балаболити і викручуватись щоб ціна була вигідною перш за все для Європи.
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06.08.2025 13:40 Ответить
Україні треба продовжувати бити дронами по російським НПЗ, щоб розпалася росія і закінчилася війна в Україні. В росії зараз около 32 НПЗ.
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06.08.2025 13:41 Ответить
Так вони купують кацапський газ чи ні? Бо були ж повідомлення раніше, що вони нібито повністю відмовилися від нього (окрім угорщина та словаччини).
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06.08.2025 13:45 Ответить
 
 