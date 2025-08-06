ЕС введет новый динамичный потолок цен на российскую нефть с 3 сентября, - Еврокомиссия
Европейский Союз начнет применять динамический потолок цен на российскую нефть с 3 сентября 2025 года - на основе формулы, утвержденной в рамках 18-го пакета санкций против РФ.
Об этом сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, новая верхняя граница цены будет автоматически адаптироваться к рыночным условиям.
Также она напомнила, что большинство положений пакета уже действуют с середины июля, а запрет на транзакции с 22 новыми российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года.
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Ото ми санкцій понакладаємо! Бо це єдині дієві та результативні санкції.
Тобто ніякої стелі не буде. Будуть як завжди балаболити і викручуватись щоб ціна була вигідною перш за все для Європи.