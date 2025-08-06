ЄС запровадить нову динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня, - Єврокомісія

Європейський Союз почне застосовувати динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня 2025 року - на основі формули, затвердженої в межах 18-го пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, нова верхня межа ціни буде автоматично адаптуватися до ринкових умов.

Також вона нагадала, що більшість положень пакета вже діють із середини липня, а заборона на транзакції з 22 новими російськими банками набуде чинності 8 серпня 2025 року.

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