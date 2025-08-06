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Новини Зниження ціни на нафту РФ
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ЄС запровадить нову динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня, - Єврокомісія

нафта

Європейський Союз почне застосовувати динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня 2025 року - на основі формули, затвердженої в межах 18-го пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, нова верхня межа ціни буде автоматично адаптуватися до ринкових умов.

Також вона нагадала, що більшість положень пакета вже діють із середини липня, а заборона на транзакції з 22 новими російськими банками набуде чинності 8 серпня 2025 року.

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Автор: 

Єврокомісія (2235) нафта (5717)


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06.08.2025 13:33 Відповісти
Допоможіть Україні налагодити виробництво власних ракет балістичних (500км), крилатих (2000км) у великой клькості.
Ото ми санкцій понакладаємо! Бо це єдині дієві та результативні санкції.
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06.08.2025 13:33 Відповісти
в Україні виробляли комплекс Р-36М Сатана.
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06.08.2025 13:47 Відповісти
Правильной дорогой идете ,товарищи
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06.08.2025 13:34 Відповісти
"нова верхня межа ціни буде автоматично адаптуватися до ринкових умов"

Тобто ніякої стелі не буде. Будуть як завжди балаболити і викручуватись щоб ціна була вигідною перш за все для Європи.
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06.08.2025 13:40 Відповісти
Україні треба продовжувати бити дронами по російським НПЗ, щоб розпалася росія і закінчилася війна в Україні. В росії зараз около 32 НПЗ.
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06.08.2025 13:41 Відповісти
Так вони купують кацапський газ чи ні? Бо були ж повідомлення раніше, що вони нібито повністю відмовилися від нього (окрім угорщина та словаччини).
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06.08.2025 13:45 Відповісти
Європейський Союз почне застосовувати динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня 2025 року - на основі формули, затвердженої в межах 18-го пакету санкцій проти РФ. ФОРМУЛА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОРАШИСТСЬКИХ ШЛЮХ.ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ КУЙЛОМ ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ. ПОКИДЬКИ І СПІВУЧАСНИКИ ВЬИВСТВА УКРАЇНЦІВ
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06.08.2025 14:31 Відповісти
 
 