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ЄС запровадить нову динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня, - Єврокомісія
Європейський Союз почне застосовувати динамічну стелю цін на російську нафту із 3 вересня 2025 року - на основі формули, затвердженої в межах 18-го пакету санкцій проти РФ.
Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, нова верхня межа ціни буде автоматично адаптуватися до ринкових умов.
Також вона нагадала, що більшість положень пакета вже діють із середини липня, а заборона на транзакції з 22 новими російськими банками набуде чинності 8 серпня 2025 року.
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Ото ми санкцій понакладаємо! Бо це єдині дієві та результативні санкції.
Тобто ніякої стелі не буде. Будуть як завжди балаболити і викручуватись щоб ціна була вигідною перш за все для Європи.