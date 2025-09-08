Новый посол Норвегии в Украине Хансен прибыл в Киев
В понедельник, 8 сентября, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Королевства Норвегия в Украине Ларса Хансена.
Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, стороны отметили высокий уровень украинско-норвежского партнерства, основанного на общих ценностях и доверии. Мищенко поблагодарил за постоянную поддержку Норвегией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за вклад Осло в укрепление обороноспособности государства.
Во время встречи дипломаты уделили внимание координации международных усилий по привлечению России к ответственности за преступления против Украины и важности усиления санкционного давления на государство-агрессора.
Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в восстановлении критической инфраструктуры и реализации гуманитарных и культурных проектов. Мищенко выразил надежду, что независимо от результатов парламентских выборов в Норвегии новое правительство продолжит укреплять партнерство с Украиной.
