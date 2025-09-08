РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Визит посла Норвегии Хансена в Украину
256 1

Новый посол Норвегии в Украине Хансен прибыл в Киев

Александр Мищенко принял копии верительных грамот у посла Норвегии в Украине Ларса Хансена

В понедельник, 8 сентября, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Королевства Норвегия в Украине Ларса Хансена.

Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стороны отметили высокий уровень украинско-норвежского партнерства, основанного на общих ценностях и доверии. Мищенко поблагодарил за постоянную поддержку Норвегией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за вклад Осло в укрепление обороноспособности государства.

Во время встречи дипломаты уделили внимание координации международных усилий по привлечению России к ответственности за преступления против Украины и важности усиления санкционного давления на государство-агрессора.

Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в восстановлении критической инфраструктуры и реализации гуманитарных и культурных проектов. Мищенко выразил надежду, что независимо от результатов парламентских выборов в Норвегии новое правительство продолжит укреплять партнерство с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия снижает потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, - МИД страны

Автор: 

визит (3158) Норвегия (741)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
колись варяги правили у києві.
пишуть, славетні були часи.....
показать весь комментарий
08.09.2025 17:53 Ответить
 
 