Новый посол Норвегии в Украине Хансен прибыл в Киев

В понедельник, 8 сентября, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Королевства Норвегия в Украине Ларса Хансена.

Как отмечается, стороны отметили высокий уровень украинско-норвежского партнерства, основанного на общих ценностях и доверии. Мищенко поблагодарил за постоянную поддержку Норвегией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за вклад Осло в укрепление обороноспособности государства.

Во время встречи дипломаты уделили внимание координации международных усилий по привлечению России к ответственности за преступления против Украины и важности усиления санкционного давления на государство-агрессора.

Отдельно стороны обсудили перспективы сотрудничества в восстановлении критической инфраструктуры и реализации гуманитарных и культурных проектов. Мищенко выразил надежду, что независимо от результатов парламентских выборов в Норвегии новое правительство продолжит укреплять партнерство с Украиной.

