Єврокомісія запропонує 19-й пакет санкцій проти РФ до кінця тижня, - Sky News

До 19 вересня Європейська комісія має запропонувати 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це з посиланням на неназваних чиновників пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що до списку увійдуть банки двох центральноазіатських країн.

Видання нагадує, що в свій 18-й пакет санкцій ЄС включив два китайські банки та найбільший індійський нафтопереробний завод Nayara.

