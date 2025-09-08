Єврокомісія запропонує 19-й пакет санкцій проти РФ до кінця тижня, - Sky News
До 19 вересня Європейська комісія має запропонувати 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це з посиланням на неназваних чиновників пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що до списку увійдуть банки двох центральноазіатських країн.
Видання нагадує, що в свій 18-й пакет санкцій ЄС включив два китайські банки та найбільший індійський нафтопереробний завод Nayara.
