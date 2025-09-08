УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5175 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
129 3

Єврокомісія запропонує 19-й пакет санкцій проти РФ до кінця тижня, - Sky News

Санкції США виснажують економіку Росії

До 19 вересня Європейська комісія має запропонувати 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це з посиланням на неназваних чиновників пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що до списку увійдуть банки двох центральноазіатських країн.

Видання нагадує, що в свій 18-й пакет санкцій ЄС включив два китайські банки та найбільший індійський нафтопереробний завод Nayara.

Також читайте: Німеччина та Франція наполягають на запровадженні санкцій проти російського "Лукойла", - ЗМІ

Автор: 

Єврокомісія (2265) росія (67608) санкції (12648)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ЧОМУ НЕ ВСЕ ВІДРАЗУ а 1 2 ...19? Щоб шо?
показати весь коментар
09.09.2025 00:33 Відповісти
Щоб Путін встиг адаптуватись і не сильно зобидився
показати весь коментар
09.09.2025 00:36 Відповісти
Ще в 2014 було проголошено напівпублічно про план "Анаконда". Ну от і душать акуратно вже 11 років. Це дозволяє уникнути ескалації і поступово знерухомлює і знесилює жертву. Якщо країни ЄС почнуть витрачати 5% ВВП на оборону то жертві недовго лишилось...
показати весь коментар
09.09.2025 00:47 Відповісти
 
 