УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
405 6

Німеччина та Франція наполягають на запровадженні санкцій проти російського "Лукойла", - ЗМІ

Лукойл може потрапити в 19-й список санкцій ЄС проти РФ

Німеччина і Франція наполягають на тому, щоб у 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії потрапила російська нафтова компанія "Лукойл".

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на проінформованих дипломатів, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, минулого тижня Німеччина і Франція передали Єврокомісії пропозицію накласти санкції на "Лукойл" та її торговельну дочірню компанію "Літаско".

Також Берлін і Париж наполягають на тому, щоб внести до санкційного списку ЄС нафтопереробні заводи в третіх країнах, які беруть участь в експорті російської нафти до Євросоюзу, та торговельні компанії, що займаються російською нафтою, сказали співрозмовники агентства.

Читайте також: Кошта: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії та координує дії з США

Агентство пише, що Франція і ФРН закликали посилити санкції проти компаній за межами Росії, які допомагають Москві обходити санкції, і боротьбу з криптовалютними схемами в Центральній Азії.

Джерела AFP розповіли, що обговорення 19-го пакета санкцій ще перебуває на початковій стадії і поки що невідомо, які пропозиції увійдуть до остаточного проєкту Єврокомісії.

Окрім цього, зазначається, що санкції потребуватимуть підтримки всіх 27 країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини, яка через енергетичне партнерство з Росією може виступити проти санкцій проти "Лукойлу".

Читайте також: Банки, енергетика та нафта: Bloomberg дізнався, що увійде до нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Автор: 

Німеччина (7705) росія (67576) санкції (12648) Франція (3158) Лукойл (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єпаіть.... а раніше де ви були...
Чи там багато "уважаємих" людей Заходу у них в партнерах і акціонерах ????
показати весь коментар
08.09.2025 20:50 Відповісти
Найкращі санкції провадить Роберт Бровді. Краще дайте йому щось більш потужне.
показати весь коментар
08.09.2025 20:51 Відповісти
Пів - року длубали 18 - й пакет - на 19 й піде не менше - в них часу вагон і маленька теліжка - а Україна?
показати весь коментар
08.09.2025 20:52 Відповісти
Йшов 12 рік війни московитів проти України !
показати весь коментар
08.09.2025 20:52 Відповісти
Никуясебе! Настаивают! А на чёрной смородине не пробовали настаивать---или на маке?! Насколько же прогнил весь коллективный Запад за последние 20лет? Себе на погибель. Идеальная копия 1938г!
показати весь коментар
08.09.2025 21:27 Відповісти
оце швідкість прийняття рішень, думок!
показати весь коментар
08.09.2025 21:32 Відповісти
 
 