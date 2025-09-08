Німеччина та Франція наполягають на запровадженні санкцій проти російського "Лукойла", - ЗМІ

Німеччина і Франція наполягають на тому, щоб у 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії потрапила російська нафтова компанія "Лукойл".

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на проінформованих дипломатів, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, минулого тижня Німеччина і Франція передали Єврокомісії пропозицію накласти санкції на "Лукойл" та її торговельну дочірню компанію "Літаско".

Також Берлін і Париж наполягають на тому, щоб внести до санкційного списку ЄС нафтопереробні заводи в третіх країнах, які беруть участь в експорті російської нафти до Євросоюзу, та торговельні компанії, що займаються російською нафтою, сказали співрозмовники агентства.

Читайте також: Кошта: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії та координує дії з США

Агентство пише, що Франція і ФРН закликали посилити санкції проти компаній за межами Росії, які допомагають Москві обходити санкції, і боротьбу з криптовалютними схемами в Центральній Азії.

Джерела AFP розповіли, що обговорення 19-го пакета санкцій ще перебуває на початковій стадії і поки що невідомо, які пропозиції увійдуть до остаточного проєкту Єврокомісії.

Окрім цього, зазначається, що санкції потребуватимуть підтримки всіх 27 країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини, яка через енергетичне партнерство з Росією може виступити проти санкцій проти "Лукойлу".

Читайте також: Банки, енергетика та нафта: Bloomberg дізнався, що увійде до нового пакету санкцій ЄС проти Росії