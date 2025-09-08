Германия и Франция настаивают на введении санкций против российского "Лукойла", - СМИ

Германия и Франция настаивают на том, чтобы в 19-й пакет санкций Европейского Союза против России попала российская нефтяная компания "Лукойл".

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на проинформированных дипломатов, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников, на прошлой неделе Германия и Франция передали Еврокомиссии предложение наложить санкции на "Лукойл" и ее торговую дочернюю компанию "Литаско".

Также Берлин и Париж настаивают на том, чтобы внести в санкционный список ЕС нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, которые участвуют в экспорте российской нефти в Евросоюз, и торговые компании, занимающиеся российской нефтью, сказали собеседники агентства.

Агентство пишет, что Франция и ФРГ призвали усилить санкции против компаний за пределами России, которые помогают Москве обходить санкции, и борьбу с криптовалютными схемами в Центральной Азии.

Источники AFP рассказали, что обсуждение 19-го пакета санкций еще находится на начальной стадии и пока неизвестно, какие предложения войдут в окончательный проект Еврокомиссии.

Кроме этого, отмечается, что санкции потребуют поддержки всех 27 стран Европейского Союза, в частности Венгрии, которая из-за энергетического партнерства с Россией может выступить против санкций относительно "Лукойла".

