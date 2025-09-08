РУС
Новости Санкции ЕС против России
Германия и Франция настаивают на введении санкций против российского "Лукойла", - СМИ

Лукойл может попасть в 19-й список санкций ЕС против РФ

Германия и Франция настаивают на том, чтобы в 19-й пакет санкций Европейского Союза против России попала российская нефтяная компания "Лукойл".

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на проинформированных дипломатов, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников, на прошлой неделе Германия и Франция передали Еврокомиссии предложение наложить санкции на "Лукойл" и ее торговую дочернюю компанию "Литаско".

Также Берлин и Париж настаивают на том, чтобы внести в санкционный список ЕС нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, которые участвуют в экспорте российской нефти в Евросоюз, и торговые компании, занимающиеся российской нефтью, сказали собеседники агентства.

Читайте также: Кошта: ЕС готовит новый пакет санкций против России и координирует действия с США

Агентство пишет, что Франция и ФРГ призвали усилить санкции против компаний за пределами России, которые помогают Москве обходить санкции, и борьбу с криптовалютными схемами в Центральной Азии.

Источники AFP рассказали, что обсуждение 19-го пакета санкций еще находится на начальной стадии и пока неизвестно, какие предложения войдут в окончательный проект Еврокомиссии.

Кроме этого, отмечается, что санкции потребуют поддержки всех 27 стран Европейского Союза, в частности Венгрии, которая из-за энергетического партнерства с Россией может выступить против санкций относительно "Лукойла".

Читайте также: Банки, энергетика и нефть: Bloomberg узнал, что войдет в новый пакет санкций ЕС против России

Германия (7257) россия (97123) санкции (11804) Франция (3590) Лукойл (22)
Єпаіть.... а раніше де ви були...
Чи там багато "уважаємих" людей Заходу у них в партнерах і акціонерах ????
08.09.2025 20:50 Ответить
Найкращі санкції провадить Роберт Бровді. Краще дайте йому щось більш потужне.
08.09.2025 20:51 Ответить
Пів - року длубали 18 - й пакет - на 19 й піде не менше - в них часу вагон і маленька теліжка - а Україна?
08.09.2025 20:52 Ответить
Йшов 12 рік війни московитів проти України !
08.09.2025 20:52 Ответить
Никуясебе! Настаивают! А на чёрной смородине не пробовали настаивать---или на маке?! Насколько же прогнил весь коллективный Запад за последние 20лет? Себе на погибель. Идеальная копия 1938г!
08.09.2025 21:27 Ответить
оце швідкість прийняття рішень, думок!
08.09.2025 21:32 Ответить
лукойл в Америці на кожному кроці,рижий не піде на таке
08.09.2025 22:03 Ответить
Мадяр Роберт Бровді також хоче запровадити санкції проти Лукойла знищивши усю нафтогазову інфраструктуру з ним зв'язану!
08.09.2025 22:44 Ответить
 
 