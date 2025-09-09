Еврокомиссия предложит 19-й пакет санкций против РФ до конца недели, - Sky News
До 19 сентября Европейская комиссия должна предложить 19-й пакет санкций против России.
Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что в список войдут банки двух центральноазиатских стран.
Издание напоминает, что в свой 18-й пакет санкций ЕС включил два китайских банка и крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara.
