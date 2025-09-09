РУС
Еврокомиссия предложит 19-й пакет санкций против РФ до конца недели, - Sky News

Санкции США истощают экономику России

До 19 сентября Европейская комиссия должна предложить 19-й пакет санкций против России.

Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что в список войдут банки двух центральноазиатских стран.

Издание напоминает, что в свой 18-й пакет санкций ЕС включил два китайских банка и крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara.

А ЧОМУ НЕ ВСЕ ВІДРАЗУ а 1 2 ...19? Щоб шо?
09.09.2025 00:33 Ответить
Щоб Путін встиг адаптуватись і не сильно зобидився
09.09.2025 00:36 Ответить
Ще в 2014 було проголошено напівпублічно про план "Анаконда". Ну от і душать акуратно вже 11 років. Це дозволяє уникнути ескалації і поступово знерухомлює і знесилює жертву. Якщо країни ЄС почнуть витрачати 5% ВВП на оборону то жертві недовго лишилось...
09.09.2025 00:47 Ответить
Надеюсь это будет мощный пакет санкций! Такой чтобы кремль зашатался и рухнул на дедушку ленина в мавзолее!
09.09.2025 02:01 Ответить
" Що ж ви так убіваєтеся!... Ви ж так не убйотеся !!!..."
09.09.2025 05:37 Ответить
Лиш запропонує! Розходимось!
09.09.2025 08:31 Ответить
 
 