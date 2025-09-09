Еврокомиссия предложит 19-й пакет санкций против РФ до конца недели, - Sky News

До 19 сентября Европейская комиссия должна предложить 19-й пакет санкций против России.

Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что в список войдут банки двух центральноазиатских стран.

Издание напоминает, что в свой 18-й пакет санкций ЕС включил два китайских банка и крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara.

Также читайте: Германия и Франция настаивают на введении санкций против российского "Лукойла", - СМИ