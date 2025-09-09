Російські компанії готуються до подальшого падіння економіки, - ЦПД
Більшість російських компаній готується до подальшого падіння економіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як показало опитування серед представників бізнесу, 57% підприємств очікують спаду вже до кінця року. Лише 28% сподіваються на відновлення зростання, решта не бачить чітких перспектив.
"Бізнес визнає: 90% компаній довелося шукати нових партнерів і постачальників, а багатьом це так і не вдалося. Так звані "дружні країни" не компенсували втрат від війни та санкцій. Також багатьом підприємствам довелося піти на скорочення персоналу, додає труднощів і дефіцит кадрів", - йдеться у повідомленні.
Ці песимістичні настрої різко контрастують із заявами Кремля про "стійкість економіки" й "адаптацію до санкцій". Попри заспокійливу риторику Путіна та пропаганди, самі підприємці чітко усвідомлюють реальність: війна та ізоляція дедалі глибше підточують економіку, і перспективи стають все похмурішими.
