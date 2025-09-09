Российские компании готовятся к дальнейшему падению экономики, - ЦПД
Большинство российских компаний готовится к дальнейшему падению экономики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как показал опрос среди представителей бизнеса, 57% предприятий ожидают спада уже к концу года. Лишь 28% надеются на возобновление роста, остальные не видят четких перспектив.
"Бизнес признает: 90% компаний пришлось искать новых партнеров и поставщиков, а многим это так и не удалось. Так называемые "дружественные страны" не компенсировали потерь от войны и санкций. Также многим предприятиям пришлось пойти на сокращение персонала, добавляет трудностей и дефицит кадров", - говорится в сообщении.
Эти пессимистические настроения резко контрастируют с заявлениями Кремля об "устойчивости экономики" и "адаптации к санкциям". Несмотря на успокаивающую риторику Путина и пропаганды, сами предприниматели четко осознают реальность: война и изоляция все глубже подтачивают экономику, и перспективы становятся все более мрачными.
