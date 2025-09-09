УКР
Китай та ЄС повинні поглиблювати співпрацю, - Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін хоче поглиблення співпраці з Євросоюзом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вважає, що КНР та Євросоюз мають зміцнювати зв’язки та поглиблювати співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР, про це він заявив під час зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Чим більш турбулентною та складною стає міжнародна обстановка, тим більше Китай та Європейський Союз повинні зміцнювати комунікації та взаємну довіру і поглиблювати співпрацю", - сказав лідер Китаю.

Сі Цзіньпін сподівається, що в Португалії сприятимуть розвитку партнерських відносин між Китаєм та ЄС.

Також читайте: Китай та КНДР поглиблюватимуть співпрацю, - Сі Цзіньпін

+10
Хитрожопий жовтопикий.
09.09.2025 12:30 Відповісти
+6
Заборонити у ЄС КИТАЙСЬКІ БАНКИ
заборонити у ЄС продаж китайських авто, бо їх ******** зараз зруйнують увесь усе автовиробництво надійних авто
заборонити у ЄС продаж товарів через інтернет сайти
і т п
Якщо це не зробити - Китай знахабніє остаточно
09.09.2025 12:34 Відповісти
+5
Навіщо війна? Просто треба об'явити Сибір китайською територією. ***** тільки гучно висереться в чємодан та й по всьому.
09.09.2025 12:33 Відповісти
Об'яви ***** війну і все в тебе буде в шікаладе.
09.09.2025 12:30 Відповісти
Навіщо війна? Просто треба об'явити Сибір китайською територією. ***** тільки гучно висереться в чємодан та й по всьому.
09.09.2025 12:33 Відповісти
Хитрожопа Європа так і робить. Трампа залишать з носом зі його китаєфобією.
09.09.2025 12:33 Відповісти
Та ні.
09.09.2025 13:28 Відповісти
по підсиленню рашки, щоб потім захопити європу?
09.09.2025 12:31 Відповісти
Пізно пити боржомі. Європа вже не взмозі навіть труси пошити, а про телефони годі й казати.
З авто взагалі херня повна. Розжирілі гейропейці, якщо ти не міняєш автомобіль кожні 3-5 років, вважають тебе лохом-ніщєбродом. То ж нахуана виробляти авто з "німецькою якістю"? На 3 роки китайська ******** - саме те. Тим більше, що дизайн крадений з кращих європейських/американських зразків.
09.09.2025 12:45 Відповісти
Відносно труселів - я не згодна. Добре шиють румуни та українці . Коли я була літом у Києві, то купляла якісну білізну і була здивована що пошито в Україні. А ціна вдвічі менше ніж у ЄС.
Так що потенціал є. Якщо б його грамотно розвинути, то Україна б не тількі кормила світ, а й ще і одягала
09.09.2025 13:43 Відповісти
Сходи *****.
09.09.2025 13:32 Відповісти
Ось сам туди і йди , кацапе
Оникс

Реєстрація: 01.06.2025
09.09.2025 13:48 Відповісти
Тобто, Піднебесній мало росії та індії у якості васалів, сі хоче ще й Європу залучити до знищення ненависної Гамерики.
09.09.2025 12:35 Відповісти
Тому що Європа поводиться як повія, виляє перед усіма задом. Класична поведінка жінки яка розуміє свою слабкість.
09.09.2025 12:39 Відповісти
А Индия с какого перепугу стала вассалом Китая? Это их главный противник фактический, с которым у них есть в том числе и территориальный конфликт. Китай всеми силами помогает Пакистану, у которого в свою очередь многолетний конфликт с Индией. То что Моди в пику Трампу приехал в Пекин - никак не влияет на то что Индия и Китай не партнеры и не союзники ни разу.
09.09.2025 12:46 Відповісти
Індія протягнула кєтайозам руку. Тепер і сама не помітить, як з "діаманта у короні британської імперії" перетвориться у "анальний корок" в китайській дупі.
09.09.2025 12:51 Відповісти
Можно подробнее в чем выражалась протянутая рука? То что Индия из собственных корыстных интересов тоже покупает кацапскую нефть с большими скидками? Так это обычная алчность, деньги не пахнут.
09.09.2025 12:53 Відповісти
Індія і Китай вороги до горба. І ніякої руки вона не простягала.
09.09.2025 13:34 Відповісти
То ось звідки в португальців така сміливість китайці запалюють!
09.09.2025 12:40 Відповісти
Тим більше, що Трамп із своїми діджеями для цього робить все і навіть більше.
09.09.2025 12:48 Відповісти
Кому повинні?
09.09.2025 12:45 Відповісти
***** Китай, весь китайський бізнес треба ********* із ЄС
09.09.2025 12:51 Відповісти
дружні обійми анаконди, кому ***** малувато
09.09.2025 12:52 Відповісти
Поглиблювати це як?? Закопати???
09.09.2025 12:56 Відповісти
Треба цьому ********* визначатись - він з розумними або з красивими. Одночасно бути лідером над вісью зла та торгувати без обмежень з демократичним світом, мабуть не вийде. Хоча не факт...
09.09.2025 12:57 Відповісти
Якби "китайська пандочка" змусила пуйло повернутися на границі січня 2014-го, то ЄС може б і погодився поглибити співпрацю...
09.09.2025 13:08 Відповісти
Проєтарії всєх стран, соєдіняйтєсь!
09.09.2025 13:15 Відповісти
Сі, яка співпраця, яка довіра, і що за " повинні " ??? ЄС та США зробили велику помилку коли в 90-х почали відкривати свої фабрики і заводи на теренах жовторилих, і сьогодні маємо звіра в Азії, який мріє захватити і панувати в цьому регіоні, а далі його апетити можуть зрости!!! Тому треба тримати цю жовту масу подалі від Європи, США і Південної Америки і даже Африці!!!!
09.09.2025 13:53 Відповісти
 
 