Китай та ЄС повинні поглиблювати співпрацю, - Сі Цзіньпін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін вважає, що КНР та Євросоюз мають зміцнювати зв’язки та поглиблювати співпрацю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР, про це він заявив під час зустрічі в Пекіні з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
"Чим більш турбулентною та складною стає міжнародна обстановка, тим більше Китай та Європейський Союз повинні зміцнювати комунікації та взаємну довіру і поглиблювати співпрацю", - сказав лідер Китаю.
Сі Цзіньпін сподівається, що в Португалії сприятимуть розвитку партнерських відносин між Китаєм та ЄС.
заборонити у ЄС продаж китайських авто, бо їх ******** зараз зруйнують увесь усе автовиробництво надійних авто
заборонити у ЄС продаж товарів через інтернет сайти
і т п
Якщо це не зробити - Китай знахабніє остаточно
З авто взагалі херня повна. Розжирілі гейропейці, якщо ти не міняєш автомобіль кожні 3-5 років, вважають тебе лохом-ніщєбродом. То ж нахуана виробляти авто з "німецькою якістю"? На 3 роки китайська ******** - саме те. Тим більше, що дизайн крадений з кращих європейських/американських зразків.
Так що потенціал є. Якщо б його грамотно розвинути, то Україна б не тількі кормила світ, а й ще і одягала
Оникс
Реєстрація: 01.06.2025