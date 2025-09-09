Китай та ЄС повинні поглиблювати співпрацю, - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вважає, що КНР та Євросоюз мають зміцнювати зв’язки та поглиблювати співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС КНР, про це він заявив під час зустрічі в Пекіні з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Чим більш турбулентною та складною стає міжнародна обстановка, тим більше Китай та Європейський Союз повинні зміцнювати комунікації та взаємну довіру і поглиблювати співпрацю", - сказав лідер Китаю.

Сі Цзіньпін сподівається, що в Португалії сприятимуть розвитку партнерських відносин між Китаєм та ЄС.

