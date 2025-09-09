1 546 29
Китай и ЕС должны углублять сотрудничество, - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин считает, что КНР и Евросоюз должны укреплять связи и углублять сотрудничество.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР, об этом он заявил во время встречи в Пекине с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
"Чем более турбулентной и сложной становится международная обстановка, тем больше Китай и Европейский Союз должны укреплять коммуникации и взаимное доверие и углублять сотрудничество", - сказал лидер Китая.
Си Цзиньпин надеется, что в Португалии будут способствовать развитию партнерских отношений между Китаем и ЕС.
заборонити у ЄС продаж китайських авто, бо їх ******** зараз зруйнують увесь усе автовиробництво надійних авто
заборонити у ЄС продаж товарів через інтернет сайти
і т п
Якщо це не зробити - Китай знахабніє остаточно
З авто взагалі херня повна. Розжирілі гейропейці, якщо ти не міняєш автомобіль кожні 3-5 років, вважають тебе лохом-ніщєбродом. То ж нахуана виробляти авто з "німецькою якістю"? На 3 роки китайська ******** - саме те. Тим більше, що дизайн крадений з кращих європейських/американських зразків.
Так що потенціал є. Якщо б його грамотно розвинути, то Україна б не тількі кормила світ, а й ще і одягала
Треба докорінно міняти технології та знаряддя. Наприклад, для одягу замість шиття - зварювання...
І хто сказав, що у ********* житті для повсякдення потрібен одяг, який пародіює одяг пані або джентельмена початку минулого століття?
І це стосується не тільки одягу...
А годовне - як зіницю ока берегти технологічні секрети від кєтайозів...
Але що робити з людською жадібністю... Не продаси (винахід, секрет, найстрашнішу зброю врешті решт) ти - продасть твій конкурент...
Власне, цивілізація, яку побудували торгаші, ними ж вже і погублена.