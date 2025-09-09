РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Отношения Китая и ЕС
1 546 29

Китай и ЕС должны углублять сотрудничество, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин хочет углубления сотрудничества с Евросоюзом

Лидер Китая Си Цзиньпин считает, что КНР и Евросоюз должны укреплять связи и углублять сотрудничество.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР, об этом он заявил во время встречи в Пекине с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

"Чем более турбулентной и сложной становится международная обстановка, тем больше Китай и Европейский Союз должны укреплять коммуникации и взаимное доверие и углублять сотрудничество", - сказал лидер Китая.

Си Цзиньпин надеется, что в Португалии будут способствовать развитию партнерских отношений между Китаем и ЕС.

Также читайте: Китай и КНДР будут углублять сотрудничество, - Си Цзиньпин

Автор: 

Китай (3170) Евросоюз (17543) Си Цзиньпин (321)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Хитрожопий жовтопикий.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:30 Ответить
+6
Заборонити у ЄС КИТАЙСЬКІ БАНКИ
заборонити у ЄС продаж китайських авто, бо їх ******** зараз зруйнують увесь усе автовиробництво надійних авто
заборонити у ЄС продаж товарів через інтернет сайти
і т п
Якщо це не зробити - Китай знахабніє остаточно
показать весь комментарий
09.09.2025 12:34 Ответить
+5
Навіщо війна? Просто треба об'явити Сибір китайською територією. ***** тільки гучно висереться в чємодан та й по всьому.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Об'яви ***** війну і все в тебе буде в шікаладе.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:30 Ответить
Навіщо війна? Просто треба об'явити Сибір китайською територією. ***** тільки гучно висереться в чємодан та й по всьому.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:33 Ответить
Хитрожопий жовтопикий.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:30 Ответить
Хитрожопа Європа так і робить. Трампа залишать з носом зі його китаєфобією.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:33 Ответить
Та ні.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:28 Ответить
по підсиленню рашки, щоб потім захопити європу?
показать весь комментарий
09.09.2025 12:31 Ответить
Заборонити у ЄС КИТАЙСЬКІ БАНКИ
заборонити у ЄС продаж китайських авто, бо їх ******** зараз зруйнують увесь усе автовиробництво надійних авто
заборонити у ЄС продаж товарів через інтернет сайти
і т п
Якщо це не зробити - Китай знахабніє остаточно
показать весь комментарий
09.09.2025 12:34 Ответить
Пізно пити боржомі. Європа вже не взмозі навіть труси пошити, а про телефони годі й казати.
З авто взагалі херня повна. Розжирілі гейропейці, якщо ти не міняєш автомобіль кожні 3-5 років, вважають тебе лохом-ніщєбродом. То ж нахуана виробляти авто з "німецькою якістю"? На 3 роки китайська ******** - саме те. Тим більше, що дизайн крадений з кращих європейських/американських зразків.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:45 Ответить
Відносно труселів - я не згодна. Добре шиють румуни та українці . Коли я була літом у Києві, то купляла якісну білізну і була здивована що пошито в Україні. А ціна вдвічі менше ніж у ЄС.
Так що потенціал є. Якщо б його грамотно розвинути, то Україна б не тількі кормила світ, а й ще і одягала
показать весь комментарий
09.09.2025 13:43 Ответить
Ані в Україні, а тим паче у Європі ви вже не знайдете сотень тисяч молодих жінок, які будуть згодні по 12 годин за копійчану мінімальну зарплату сидіти за швацькими машинками і строчити, строчити... Доведеться везти ешелонами тих же самих в'єтнамок із всіма витікаючими наслідками...
Треба докорінно міняти технології та знаряддя. Наприклад, для одягу замість шиття - зварювання...
І хто сказав, що у ********* житті для повсякдення потрібен одяг, який пародіює одяг пані або джентельмена початку минулого століття?
І це стосується не тільки одягу...
А годовне - як зіницю ока берегти технологічні секрети від кєтайозів...
Але що робити з людською жадібністю... Не продаси (винахід, секрет, найстрашнішу зброю врешті решт) ти - продасть твій конкурент...
Власне, цивілізація, яку побудували торгаші, ними ж вже і погублена.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:12 Ответить
Тобто, Піднебесній мало росії та індії у якості васалів, сі хоче ще й Європу залучити до знищення ненависної Гамерики.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:35 Ответить
Тому що Європа поводиться як повія, виляє перед усіма задом. Класична поведінка жінки яка розуміє свою слабкість.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:39 Ответить
А Индия с какого перепугу стала вассалом Китая? Это их главный противник фактический, с которым у них есть в том числе и территориальный конфликт. Китай всеми силами помогает Пакистану, у которого в свою очередь многолетний конфликт с Индией. То что Моди в пику Трампу приехал в Пекин - никак не влияет на то что Индия и Китай не партнеры и не союзники ни разу.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:46 Ответить
Індія протягнула кєтайозам руку. Тепер і сама не помітить, як з "діаманта у короні британської імперії" перетвориться у "анальний корок" в китайській дупі.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:51 Ответить
Можно подробнее в чем выражалась протянутая рука? То что Индия из собственных корыстных интересов тоже покупает кацапскую нефть с большими скидками? Так это обычная алчность, деньги не пахнут.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:53 Ответить
Індія і Китай вороги до горба. І ніякої руки вона не простягала.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:34 Ответить
То ось звідки в португальців така сміливість китайці запалюють!
показать весь комментарий
09.09.2025 12:40 Ответить
Тим більше, що Трамп із своїми діджеями для цього робить все і навіть більше.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:48 Ответить
Кому повинні?
показать весь комментарий
09.09.2025 12:45 Ответить
***** Китай, весь китайський бізнес треба ********* із ЄС
показать весь комментарий
09.09.2025 12:51 Ответить
дружні обійми анаконди, кому ***** малувато
показать весь комментарий
09.09.2025 12:52 Ответить
Поглиблювати це як?? Закопати???
показать весь комментарий
09.09.2025 12:56 Ответить
Треба цьому ********* визначатись - він з розумними або з красивими. Одночасно бути лідером над вісью зла та торгувати без обмежень з демократичним світом, мабуть не вийде. Хоча не факт...
показать весь комментарий
09.09.2025 12:57 Ответить
Якби "китайська пандочка" змусила пуйло повернутися на границі січня 2014-го, то ЄС може б і погодився поглибити співпрацю...
показать весь комментарий
09.09.2025 13:08 Ответить
Проєтарії всєх стран, соєдіняйтєсь!
показать весь комментарий
09.09.2025 13:15 Ответить
Сі, яка співпраця, яка довіра, і що за " повинні " ??? ЄС та США зробили велику помилку коли в 90-х почали відкривати свої фабрики і заводи на теренах жовторилих, і сьогодні маємо звіра в Азії, який мріє захватити і панувати в цьому регіоні, а далі його апетити можуть зрости!!! Тому треба тримати цю жовту масу подалі від Європи, США і Південної Америки і даже Африці!!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 13:53 Ответить
 
 