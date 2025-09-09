Фінляндія обговорює формат участі у гарантіях безпеки для України, - Yle

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо скликав на зустріч лідерів політичних партій і парламентських фракцій, щоб обговорити формат участі країни у гарантіях безпеки для України від "Коаліції охочих".

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбудеться у другій половині дня вівторка. Основною темою обговорення стане зустріч "Коаліції охочих" у Парижі та можливі формати участі Фінляндії у гарантіях безпеки, які партнери запропонують Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який бере участь у переговорах від країни, підтвердив, що Фінляндія долучиться до гарантій безпеки, проте деталі не розкрив.

Раніше Орпо зазначав, що головним завданням фінських військових залишатиметься забезпечення безпеки зовнішнього кордону НАТО на східному кордоні Фінляндії з Росією протяжністю близько 1300 км.

У публічній дискусії припускали, що участь Фінляндії у гарантіях може полягати у навчанні українських військових або наданні подібної другорядної підтримки. Опозиційні партії наголошували на необхідності узгодження участі з усіма політсилами, що є традицією для Фінляндії у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

