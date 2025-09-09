Финляндия обсуждает формат участия в гарантиях безопасности для Украины, - Yle
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созвал на встречу лидеров политических партий и парламентских фракций, чтобы обсудить формат участия страны в гарантиях безопасности для Украины от "Коалиции желающих".
Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.
Встреча состоится во второй половине дня вторника. Основной темой обсуждения станет встреча "Коалиции желающих" в Париже и возможные форматы участия Финляндии в гарантиях безопасности, которые партнеры предложат Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб, который участвует в переговорах от страны, подтвердил, что Финляндия присоединится к гарантиям безопасности, однако детали не раскрыл.
Ранее Орпо отмечал, что главной задачей финских военных будет оставаться обеспечение безопасности внешней границы НАТО на восточной границе Финляндии с Россией протяженностью около 1300 км.
В публичной дискуссии предполагали, что участие Финляндии в гарантиях может заключаться в обучении украинских военных или предоставлении подобной второстепенной поддержки. Оппозиционные партии подчеркивали необходимость согласования участия со всеми политсилами, что является традицией для Финляндии в вопросах внешней политики и безопасности.
