Финляндия обсуждает формат участия в гарантиях безопасности для Украины, - Yle

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созвал на встречу лидеров политических партий и парламентских фракций, чтобы обсудить формат участия страны в гарантиях безопасности для Украины от "Коалиции желающих".

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоится во второй половине дня вторника. Основной темой обсуждения станет встреча "Коалиции желающих" в Париже и возможные форматы участия Финляндии в гарантиях безопасности, которые партнеры предложат Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб, который участвует в переговорах от страны, подтвердил, что Финляндия присоединится к гарантиям безопасности, однако детали не раскрыл.

Ранее Орпо отмечал, что главной задачей финских военных будет оставаться обеспечение безопасности внешней границы НАТО на восточной границе Финляндии с Россией протяженностью около 1300 км.

В публичной дискуссии предполагали, что участие Финляндии в гарантиях может заключаться в обучении украинских военных или предоставлении подобной второстепенной поддержки. Оппозиционные партии подчеркивали необходимость согласования участия со всеми политсилами, что является традицией для Финляндии в вопросах внешней политики и безопасности.

Коаліція охочих альтернативно допомогти. Але людьми ніяк.
09.09.2025 13:44 Ответить
> У публічній дискусії припускали, що участь Фінляндії у гарантіях може полягати у навчанні українських військових або наданні подібної другорядної підтримки.

І для цього треба чекати кінця війни ? Ми вже зрозуміли що солдатів не буде ні від кого. Навіщо тоді чекати кінця війни? Чого зараз не можна це надати, якщо і так нвчим жертвувати не збираєтесь
09.09.2025 13:54 Ответить
@ 🇭🇰 Гонконгський мільярдер Лі Кашин (97 років) пожертвував Україні $500 млн через свій лондонський фонд.

🔹 У Китаї його знають як «старого лиса» інвестицій: ще в 1980-х він першим вловив реформи Дена і вклався в нерухомість на материку.
🔹 У 1990-х - скуповував британську інфраструктуру: водоочищення, електромережі, газ.
🔹 По всьому світу купував порти, включаючи Панамський канал - за що неодноразово стикався з судами та Пекіном.
Сьогодні ці активи приносять йому стабільні потоки та формують ядро ​​імперії.
Тепер китайські соцмережі гадають:
👉 альтруїзм чи холодний розрахунок?
👉 ставка на майбутню інтеграцію України до ЄС?
👉 бажання заробити на відновленні країни після війни?

За чутками, Лі працює команда з 200 аналітиків, що відстежують світові тренди. І вони чудово розуміють: Україна - це не лише поле бою, а й колосальний ринок майбутнього.
09.09.2025 14:01 Ответить
09.09.2025 14:05 Ответить
 
 