Финляндия обсуждает формат участия в гарантиях безопасности для Украины, - Yle

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созвал на встречу лидеров политических партий и парламентских фракций, чтобы обсудить формат участия страны в гарантиях безопасности для Украины от "Коалиции желающих".

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоится во второй половине дня вторника. Основной темой обсуждения станет встреча "Коалиции желающих" в Париже и возможные форматы участия Финляндии в гарантиях безопасности, которые партнеры предложат Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб, который участвует в переговорах от страны, подтвердил, что Финляндия присоединится к гарантиям безопасности, однако детали не раскрыл.

Ранее Орпо отмечал, что главной задачей финских военных будет оставаться обеспечение безопасности внешней границы НАТО на восточной границе Финляндии с Россией протяженностью около 1300 км.

В публичной дискуссии предполагали, что участие Финляндии в гарантиях может заключаться в обучении украинских военных или предоставлении подобной второстепенной поддержки. Оппозиционные партии подчеркивали необходимость согласования участия со всеми политсилами, что является традицией для Финляндии в вопросах внешней политики и безопасности.

