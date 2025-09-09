Графік роботи дитсадків має враховувати потреби батьків, - освітня омбудсменка Лещик
Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала громади, органи управління освітою та заклади дошкільної освіти враховувати потреби батьків при формуванні графіку роботи дитячих садків.
Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, заклади дошкільної освіти виконують важливу соціальну функцію: вони не лише забезпечують розвиток дитини та соціалізацію, а й дозволяють батькам працювати і підтримувати економіку країни. Лещик зазначила, що скарги на недотримання цього принципу надходять регулярно.
"Не завжди у закладах дошкільної освіти організовують роботу чергових груп для забезпечення потреб працюючих батьків. Зокрема, зверталися працівники критичної інфраструктури, які не можуть з об'єктивних причин працювати дистанційно або забрати дитину в певний час, тож їм потрібно до початку роботи встигнути відвести дитину до закладу освіти й після роботи забрати", - зазначила омбудсменка.
Вона нагадала, що Закон України "Про дошкільну освіту" гарантує безоплатне перебування дітей у садку до 11 годин на день. Якщо потрібне перебування понад цей час, заклад може організувати чергову групу на 12 годин як платну послугу.
Лещик також висловила думку про необхідність змін до закону для чіткого визначення гарантованого часу перебування дітей у садку, щоб уникнути тлумачень на власний розсуд громад.
