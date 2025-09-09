УКР
Графік роботи дитсадків має враховувати потреби батьків, - освітня омбудсменка Лещик

Працівники дитсадків не отримуватимуть вчительську "тисячу"

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала громади, органи управління освітою та заклади дошкільної освіти враховувати потреби батьків при формуванні графіку роботи дитячих садків.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, заклади дошкільної освіти виконують важливу соціальну функцію: вони не лише забезпечують розвиток дитини та соціалізацію, а й дозволяють батькам працювати і підтримувати економіку країни. Лещик зазначила, що скарги на недотримання цього принципу надходять регулярно.

"Не завжди у закладах дошкільної освіти організовують роботу чергових груп для забезпечення потреб працюючих батьків. Зокрема, зверталися працівники критичної інфраструктури, які не можуть з об'єктивних причин працювати дистанційно або забрати дитину в певний час, тож їм потрібно до початку роботи встигнути відвести дитину до закладу освіти й після роботи забрати", - зазначила омбудсменка.

Вона нагадала, що Закон України "Про дошкільну освіту" гарантує безоплатне перебування дітей у садку до 11 годин на день. Якщо потрібне перебування понад цей час, заклад може організувати чергову групу на 12 годин як платну послугу.

Лещик також висловила думку про необхідність змін до закону для чіткого визначення гарантованого часу перебування дітей у садку, щоб уникнути тлумачень на власний розсуд громад.

діти (5292) дитячий садок (367)
давно пора
показати весь коментар
09.09.2025 14:46 Відповісти
відкрию страшенну тайну для чергової зеленої тупої смокталки!
платіть гроші і садочки будуть працювати цілодобово!

показати весь коментар
09.09.2025 14:50 Відповісти
При совку мав нагоду відвідувати цілодобову групу в садочку, враження не дуже, але вибору не було...
показати весь коментар
09.09.2025 14:57 Відповісти
при совку ми всі жили дружно, весело!
хоч і жебракуючи......
показати весь коментар
09.09.2025 15:01 Відповісти
А ще гралися з жуками і гусінню і надували жаб)))
показати весь коментар
09.09.2025 15:04 Відповісти
Де ви беретись, " счастлівиє в гамне"?
показати весь коментар
09.09.2025 15:14 Відповісти
ннуу.....
ми всі беремось в одному місці.
там, складний процес.
у школі навчають.
показати весь коментар
09.09.2025 15:45 Відповісти
Воно то так,місце одне)), але там лише біологія. І до речі, прочес гедь не складний. Як казала моя мама:" Для цього дела, розуму багато не треба".
P.S. Мене цікавить, вам лише б написати, чи щось точкове запропонуєте?
показати весь коментар
09.09.2025 16:15 Відповісти
За такі зарплати скоро не буде кому взагалі працювати в дитсадках
показати весь коментар
09.09.2025 14:52 Відповісти
Хіба не час надати дозвіл приватним дітсадкам? Я, як мати, перевірю дітсадок краще за будь-який державний орган.
показати весь коментар
09.09.2025 15:12 Відповісти
ВЖЕ для своїх глистинят вони повикрадали в громад яслі, садки, школи, ВУЗи - А ЗАОДНО І ПРИЛЕГЛУ територію.
Вихователям, вчителям, викладачам ВУЗів МО - платять копійки - А ХОТЯТЬ НУ ДУЖЕ багато знань вмінь + англійська мова.
ЦЕ - ще ягідки.
Глибинка (село) - ПРОСТО загеноцидено.
Хотять щоб їм зразу кріпаків народжували і виховували.
А для своїх глистенят - ВСЕ платне (найдорожче).
ВОНО - омбудс (помийка) - щось там псує повітря в інфопростір - ніби живе в іншій реальності.
Хоча (якщо подивитись на ЇХ діток)
Патріотів - НЕМА.
В ЗСУ - НЕМА.
Зате в батальйоні МОНАКО - вже штат потрібно збільшувати.
Потурнаки((((.
В глистів - народжуються і виростають - ТІЛЬКИ глисти(((
показати весь коментар
09.09.2025 15:31 Відповісти
 
 