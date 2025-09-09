График работы детских садов должен учитывать потребности родителей, - образовательный омбудсмен Лещик
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала громады, органы управления образованием и учреждения дошкольного образования учитывать потребности родителей при формировании графика работы детских садов.
Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, учреждения дошкольного образования выполняют важную социальную функцию: они не только обеспечивают развитие ребенка и социализацию, но и позволяют родителям работать и поддерживать экономику страны. Лещик отметила, что жалобы на несоблюдение этого принципа поступают регулярно.
"Не всегда в учреждениях дошкольного образования организуют работу дежурных групп для обеспечения потребностей работающих родителей. В частности, обращались работники критической инфраструктуры, которые не могут по объективным причинам работать дистанционно или забрать ребенка в определенное время, поэтому им нужно до начала работы успеть отвести ребенка в учебное заведение и после работы забрать", - отметила омбудсмен.
Она напомнила, что Закон Украины "О дошкольном образовании" гарантирует бесплатное пребывание детей в саду до 11 часов в день. Если требуется пребывание сверх этого времени, заведение может организовать дежурную группу на 12 часов как платную услугу.
Лещик также высказала мнение о необходимости изменений в законе для четкого определения гарантированного времени пребывания детей в саду, чтобы избежать толкований по собственному усмотрению громад.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
платіть гроші і садочки будуть працювати цілодобово!
хоч і жебракуючи......
ми всі беремось в одному місці.
там, складний процес.
у школі навчають.
Вихователям, вчителям, викладачам ВУЗів МО - платять копійки - А ХОТЯТЬ НУ ДУЖЕ багато знань вмінь + англійська мова.
ЦЕ - ще ягідки.
Глибинка (село) - ПРОСТО загеноцидено.
Хотять щоб їм зразу кріпаків народжували і виховували.
А для своїх глистенят - ВСЕ платне (найдорожче).
ВОНО - омбудс (помийка) - щось там псує повітря в інфопростір - ніби живе в іншій реальності.
Хоча (якщо подивитись на ЇХ діток)
Патріотів - НЕМА.
В ЗСУ - НЕМА.
Зате в батальйоні МОНАКО - вже штат потрібно збільшувати.
Потурнаки((((.
В глистів - народжуються і виростають - ТІЛЬКИ глисти(((