Новости Образование в Украине
График работы детских садов должен учитывать потребности родителей, - образовательный омбудсмен Лещик

Работники детских садов не будут получать учительскую "тысячу"

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала громады, органы управления образованием и учреждения дошкольного образования учитывать потребности родителей при формировании графика работы детских садов.

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, учреждения дошкольного образования выполняют важную социальную функцию: они не только обеспечивают развитие ребенка и социализацию, но и позволяют родителям работать и поддерживать экономику страны. Лещик отметила, что жалобы на несоблюдение этого принципа поступают регулярно.

"Не всегда в учреждениях дошкольного образования организуют работу дежурных групп для обеспечения потребностей работающих родителей. В частности, обращались работники критической инфраструктуры, которые не могут по объективным причинам работать дистанционно или забрать ребенка в определенное время, поэтому им нужно до начала работы успеть отвести ребенка в учебное заведение и после работы забрать", - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что Закон Украины "О дошкольном образовании" гарантирует бесплатное пребывание детей в саду до 11 часов в день. Если требуется пребывание сверх этого времени, заведение может организовать дежурную группу на 12 часов как платную услугу.

Лещик также высказала мнение о необходимости изменений в законе для четкого определения гарантированного времени пребывания детей в саду, чтобы избежать толкований по собственному усмотрению громад.

давно пора
09.09.2025 14:46 Ответить
відкрию страшенну тайну для чергової зеленої тупої смокталки!
платіть гроші і садочки будуть працювати цілодобово!

09.09.2025 14:50 Ответить
При совку мав нагоду відвідувати цілодобову групу в садочку, враження не дуже, але вибору не було...
09.09.2025 14:57 Ответить
при совку ми всі жили дружно, весело!
хоч і жебракуючи......
09.09.2025 15:01 Ответить
А ще гралися з жуками і гусінню і надували жаб)))
09.09.2025 15:04 Ответить
Де ви беретись, " счастлівиє в гамне"?
09.09.2025 15:14 Ответить
ннуу.....
ми всі беремось в одному місці.
там, складний процес.
у школі навчають.
09.09.2025 15:45 Ответить
За такі зарплати скоро не буде кому взагалі працювати в дитсадках
09.09.2025 14:52 Ответить
Хіба не час надати дозвіл приватним дітсадкам? Я, як мати, перевірю дітсадок краще за будь-який державний орган.
09.09.2025 15:12 Ответить
ВЖЕ для своїх глистинят вони повикрадали в громад яслі, садки, школи, ВУЗи - А ЗАОДНО І ПРИЛЕГЛУ територію.
Вихователям, вчителям, викладачам ВУЗів МО - платять копійки - А ХОТЯТЬ НУ ДУЖЕ багато знань вмінь + англійська мова.
ЦЕ - ще ягідки.
Глибинка (село) - ПРОСТО загеноцидено.
Хотять щоб їм зразу кріпаків народжували і виховували.
А для своїх глистенят - ВСЕ платне (найдорожче).
ВОНО - омбудс (помийка) - щось там псує повітря в інфопростір - ніби живе в іншій реальності.
Хоча (якщо подивитись на ЇХ діток)
Патріотів - НЕМА.
В ЗСУ - НЕМА.
Зате в батальйоні МОНАКО - вже штат потрібно збільшувати.
Потурнаки((((.
В глистів - народжуються і виростають - ТІЛЬКИ глисти(((
09.09.2025 15:31 Ответить
 
 