График работы детских садов должен учитывать потребности родителей, - образовательный омбудсмен Лещик

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала громады, органы управления образованием и учреждения дошкольного образования учитывать потребности родителей при формировании графика работы детских садов.

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, учреждения дошкольного образования выполняют важную социальную функцию: они не только обеспечивают развитие ребенка и социализацию, но и позволяют родителям работать и поддерживать экономику страны. Лещик отметила, что жалобы на несоблюдение этого принципа поступают регулярно.

"Не всегда в учреждениях дошкольного образования организуют работу дежурных групп для обеспечения потребностей работающих родителей. В частности, обращались работники критической инфраструктуры, которые не могут по объективным причинам работать дистанционно или забрать ребенка в определенное время, поэтому им нужно до начала работы успеть отвести ребенка в учебное заведение и после работы забрать", - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что Закон Украины "О дошкольном образовании" гарантирует бесплатное пребывание детей в саду до 11 часов в день. Если требуется пребывание сверх этого времени, заведение может организовать дежурную группу на 12 часов как платную услугу.

Лещик также высказала мнение о необходимости изменений в законе для четкого определения гарантированного времени пребывания детей в саду, чтобы избежать толкований по собственному усмотрению громад.

