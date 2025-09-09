Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд, попри значний дефіцит бюджету, - Кличко
Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті, попри значний дефіцит бюджету.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому - 11 мільярдів в рік. Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 мільярдів (на Укрзалізницю!) - на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме. І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно – це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна", - заявив мер Києва.
Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів.
Кличко наголосив, що міська влада робить все, щоб підтримати киян у складній економічній ситуації, тоді як центральна влада, на його думку, навпаки, ускладнила це завдання. Він підтвердив свою обіцянку, що підвищення цін на проїзд не розглядатиметься до кінця війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль