Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд, попри значний дефіцит бюджету, - Кличко

Кличко прокоментував ситуацію з тарифами на проїзд

Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті, попри значний дефіцит бюджету.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому - 11 мільярдів в рік. Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 мільярдів (на Укрзалізницю!) - на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме. І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно – це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна", - заявив мер Києва.

Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів.

Кличко наголосив, що міська влада робить все, щоб підтримати киян у складній економічній ситуації, тоді як центральна влада, на його думку, навпаки, ускладнила це завдання. Він підтвердив свою обіцянку, що підвищення цін на проїзд не розглядатиметься до кінця війни.

Читайте: Райони Києва цього року освоїли тільки 20% виділених коштів на ремонт укриттів, – Кличко

Київ (20147) Кличко Віталій (3556) проїзд (281) тарифи (2128) транспорт (1439)
Постійно пишуть про "економічно обґрунтованому" - та хоть би раз побачить ці обгрунтування....
09.09.2025 15:36 Відповісти
Когда начнем брать кредит на перловку и гречу?🫣
09.09.2025 16:01 Відповісти
а в ковид банкротить? а в теревоги останавливать? в Харькове бесплатно везде и как то чиновничьё не ноет
09.09.2025 16:19 Відповісти
 
 