Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд, попри значний дефіцит бюджету, - Кличко

Київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті, попри значний дефіцит бюджету.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому - 11 мільярдів в рік. Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 мільярдів (на Укрзалізницю!) - на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме. І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно – це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна", - заявив мер Києва.

Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів.

Кличко наголосив, що міська влада робить все, щоб підтримати киян у складній економічній ситуації, тоді як центральна влада, на його думку, навпаки, ускладнила це завдання. Він підтвердив свою обіцянку, що підвищення цін на проїзд не розглядатиметься до кінця війни.

