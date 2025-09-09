РУС
Киевские городские власти ищут возможности, чтобы не повышать цены на проезд, несмотря на значительный дефицит бюджета

Кличко прокомментировал ситуацию с тарифами на проезд

Киевская городская власть ищет возможности, чтобы не повышать цены на проезд в общественном транспорте, несмотря на значительный дефицит бюджета.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Разница в существующем тарифе и экономически обоснованном - 11 миллиардов в год. Это - средства, из бюджета Киева. А в условиях, когда у столицы забрали 8 миллиардов (на Укрзалізницю!) - на запланированную дотацию средств столицы не будет хватать. И, добавлю, перевозка льготников бесплатно - это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно", - заявил мэр Киева.

Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов.

Кличко подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы поддержать киевлян в сложной экономической ситуации, тогда как центральная власть, по его мнению, наоборот, усложнила эту задачу. Он подтвердил свое обещание, что повышение цен на проезд не будет рассматриваться до конца войны.

Читайте: Районы Киева в этом году освоили только 20% выделенных средств на ремонт укрытий, - Кличко

Постійно пишуть про "економічно обґрунтованому" - та хоть би раз побачить ці обгрунтування....
09.09.2025 15:36 Ответить
Когда начнем брать кредит на перловку и гречу?🫣
09.09.2025 16:01 Ответить
а в ковид банкротить? а в теревоги останавливать? в Харькове бесплатно везде и как то чиновничьё не ноет
09.09.2025 16:19 Ответить
Як ти "відбитий" уже дістав: корупція на корупції- просто хватить красти і будуть кошти потруси свого канбібобера(до речі цю потвору треба не звільняти, а на зону- ми скоро це "виправим") а ти у бідного народу ХОЧЕШ В КАРМАН ЗАЛІЗТИ- рахуй що ти "політтруп" тобі і так всі "маршруточні виродки" бабло несуть Думай, скільки тобі "залишилось"
09.09.2025 17:15 Ответить
 
 