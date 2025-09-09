Киевские городские власти ищут возможности, чтобы не повышать цены на проезд, несмотря на значительный дефицит бюджета
Киевская городская власть ищет возможности, чтобы не повышать цены на проезд в общественном транспорте, несмотря на значительный дефицит бюджета.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Разница в существующем тарифе и экономически обоснованном - 11 миллиардов в год. Это - средства, из бюджета Киева. А в условиях, когда у столицы забрали 8 миллиардов (на Укрзалізницю!) - на запланированную дотацию средств столицы не будет хватать. И, добавлю, перевозка льготников бесплатно - это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно", - заявил мэр Киева.
Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов.
Кличко подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы поддержать киевлян в сложной экономической ситуации, тогда как центральная власть, по его мнению, наоборот, усложнила эту задачу. Он подтвердил свое обещание, что повышение цен на проезд не будет рассматриваться до конца войны.
