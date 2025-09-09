УКР
Санду: Вступ до ЄС для Молдови - питання виживання перед агресією Росії

Майя Санду: Молдова стане хабом для України

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вступ країни до Європейського Союзу є необхідною умовою для її виживання в умовах гібридної агресії з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Санду наголосила, що Кремль застосовує проти Молдови весь арсенал гібридних атак - від дезінформації та кібератак до маніпуляцій під час підготовки до парламентських виборів 28 вересня.

За її словами, Москва намагається "захопити Молдову через виборчі урни, використати її проти України і перетворити на стартовий майданчик для атак на ЄС". Санду підкреслила, що Росія є найбільшою загрозою для країни, а європейський шлях Молдови - це не лише питання цінностей, а й безпеки.

Молдова подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році та провела низку реформ у сфері урядування, судової системи й економіки. Водночас Санду закликала Євросоюз не чекати "досконалості", а дозволити країні рухатися вперед, оскільки "Молдова перебуває в гонці з часом, щоб захистити демократію від Росії".

Так може досить висловлювати стурбованість і перекрити кисень (без жалю і церемоній) російським маріонеткам? Досить чесати язиком і жувати соплі, час діяти!
П.С.: Придністров'я саме по собі теж не повернеться із російських обіймів, кращої нагоди може вже і не бути
09.09.2025 15:41 Відповісти
Даремно хвилюєтеся. Там вже нікого з "опозиції" не залишилося. Залізна Санду всіх пересаджала.
09.09.2025 16:13 Відповісти
ЕС чт ли будет воевать за Молдову с РФ?
09.09.2025 15:55 Відповісти
Прикро, але Молдова приречена. Після виборів "малдавія вассаєдєніцца с пмр" і почне вимагати у України "калідор да расіі".
09.09.2025 15:55 Відповісти
Если РФ нападет на Молдову - её раздавят как таракана, вне зависимости от любых блоков, в которые та вступила. Вопрос выживания Молдовы - это отсутствие нападения со стороны РФ. Ну и пока Украина стоит...
09.09.2025 16:03 Відповісти
Молдоване могли бы надеяться на объединение с Румынией, но румыны против и воевать за них они не будут в любом случае.

Шансов выжить как стране если Украина падёт у Молдовы нет никаких. Там и одного дня обороняться никто не будет ( иначе вся страна была бы крепостью уже)

Остаётся только выяснить, нужна независимость Молдове или не нужна? Если нужна то им нужно проводить мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт , регулярно.
Если не нужна, то Молдову должна аннексировать Украина, провести мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт, регулярно.
09.09.2025 16:09 Відповісти
 
 