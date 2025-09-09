Санду: Вступ до ЄС для Молдови - питання виживання перед агресією Росії
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вступ країни до Європейського Союзу є необхідною умовою для її виживання в умовах гібридної агресії з боку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Санду наголосила, що Кремль застосовує проти Молдови весь арсенал гібридних атак - від дезінформації та кібератак до маніпуляцій під час підготовки до парламентських виборів 28 вересня.
За її словами, Москва намагається "захопити Молдову через виборчі урни, використати її проти України і перетворити на стартовий майданчик для атак на ЄС". Санду підкреслила, що Росія є найбільшою загрозою для країни, а європейський шлях Молдови - це не лише питання цінностей, а й безпеки.
Молдова подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році та провела низку реформ у сфері урядування, судової системи й економіки. Водночас Санду закликала Євросоюз не чекати "досконалості", а дозволити країні рухатися вперед, оскільки "Молдова перебуває в гонці з часом, щоб захистити демократію від Росії".
П.С.: Придністров'я саме по собі теж не повернеться із російських обіймів, кращої нагоди може вже і не бути
Шансов выжить как стране если Украина падёт у Молдовы нет никаких. Там и одного дня обороняться никто не будет ( иначе вся страна была бы крепостью уже)
Остаётся только выяснить, нужна независимость Молдове или не нужна? Если нужна то им нужно проводить мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт , регулярно.
Если не нужна, то Молдову должна аннексировать Украина, провести мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт, регулярно.