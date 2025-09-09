Санду: Вступ до ЄС для Молдови - питання виживання перед агресією Росії

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вступ країни до Європейського Союзу є необхідною умовою для її виживання в умовах гібридної агресії з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Санду наголосила, що Кремль застосовує проти Молдови весь арсенал гібридних атак - від дезінформації та кібератак до маніпуляцій під час підготовки до парламентських виборів 28 вересня.

За її словами, Москва намагається "захопити Молдову через виборчі урни, використати її проти України і перетворити на стартовий майданчик для атак на ЄС". Санду підкреслила, що Росія є найбільшою загрозою для країни, а європейський шлях Молдови - це не лише питання цінностей, а й безпеки.

Молдова подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році та провела низку реформ у сфері урядування, судової системи й економіки. Водночас Санду закликала Євросоюз не чекати "досконалості", а дозволити країні рухатися вперед, оскільки "Молдова перебуває в гонці з часом, щоб захистити демократію від Росії".

