Санду: Вступление в ЕС для Молдовы - вопрос выживания перед агрессией России

Майя Санду: Молдова станет хабом для Украины

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вступление страны в Европейский Союз является необходимым условием для ее выживания в условиях гибридной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Санду подчеркнула, что Кремль применяет против Молдовы весь арсенал гибридных атак - от дезинформации и кибератак до манипуляций во время подготовки к парламентским выборам 28 сентября.

По ее словам, Москва пытается "захватить Молдову через избирательные урны, использовать ее против Украины и превратить в стартовую площадку для атак на ЕС". Санду подчеркнула, что Россия является самой большой угрозой для страны, а европейский путь Молдовы - это не только вопрос ценностей, но и безопасности.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и провела ряд реформ в сфере управления, судебной системы и экономики. В то же время Санду призвала Евросоюз не ждать "совершенства", а позволить стране двигаться вперед, поскольку "Молдова находится в гонке со временем, чтобы защитить демократию от России".

Молдова (1918) членство в ЕС (1141) Мая Санду (227)
Так може досить висловлювати стурбованість і перекрити кисень (без жалю і церемоній) російським маріонеткам? Досить чесати язиком і жувати соплі, час діяти!
П.С.: Придністров'я саме по собі теж не повернеться із російських обіймів, кращої нагоди може вже і не бути
09.09.2025 15:41 Ответить
Даремно хвилюєтеся. Там вже нікого з "опозиції" не залишилося. Залізна Санду всіх пересаджала.
09.09.2025 16:13 Ответить
ЕС чт ли будет воевать за Молдову с РФ?
09.09.2025 15:55 Ответить
Прикро, але Молдова приречена. Після виборів "малдавія вассаєдєніцца с пмр" і почне вимагати у України "калідор да расіі".
09.09.2025 15:55 Ответить
Если РФ нападет на Молдову - её раздавят как таракана, вне зависимости от любых блоков, в которые та вступила. Вопрос выживания Молдовы - это отсутствие нападения со стороны РФ. Ну и пока Украина стоит...
09.09.2025 16:03 Ответить
Молдоване могли бы надеяться на объединение с Румынией, но румыны против и воевать за них они не будут в любом случае.

Шансов выжить как стране если Украина падёт у Молдовы нет никаких. Там и одного дня обороняться никто не будет ( иначе вся страна была бы крепостью уже)

Остаётся только выяснить, нужна независимость Молдове или не нужна? Если нужна то им нужно проводить мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт , регулярно.
Если не нужна, то Молдову должна аннексировать Украина, провести мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт, регулярно.
