Санду: Вступление в ЕС для Молдовы - вопрос выживания перед агрессией России
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вступление страны в Европейский Союз является необходимым условием для ее выживания в условиях гибридной агрессии со стороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Санду подчеркнула, что Кремль применяет против Молдовы весь арсенал гибридных атак - от дезинформации и кибератак до манипуляций во время подготовки к парламентским выборам 28 сентября.
По ее словам, Москва пытается "захватить Молдову через избирательные урны, использовать ее против Украины и превратить в стартовую площадку для атак на ЕС". Санду подчеркнула, что Россия является самой большой угрозой для страны, а европейский путь Молдовы - это не только вопрос ценностей, но и безопасности.
Молдова подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и провела ряд реформ в сфере управления, судебной системы и экономики. В то же время Санду призвала Евросоюз не ждать "совершенства", а позволить стране двигаться вперед, поскольку "Молдова находится в гонке со временем, чтобы защитить демократию от России".
П.С.: Придністров'я саме по собі теж не повернеться із російських обіймів, кращої нагоди може вже і не бути
Шансов выжить как стране если Украина падёт у Молдовы нет никаких. Там и одного дня обороняться никто не будет ( иначе вся страна была бы крепостью уже)
Остаётся только выяснить, нужна независимость Молдове или не нужна? Если нужна то им нужно проводить мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт , регулярно.
Если не нужна, то Молдову должна аннексировать Украина, провести мобилизацию и отправлять десятки тысяч солдат на украинский фронт, регулярно.