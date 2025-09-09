Санду: Вступление в ЕС для Молдовы - вопрос выживания перед агрессией России

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вступление страны в Европейский Союз является необходимым условием для ее выживания в условиях гибридной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Санду подчеркнула, что Кремль применяет против Молдовы весь арсенал гибридных атак - от дезинформации и кибератак до манипуляций во время подготовки к парламентским выборам 28 сентября.

По ее словам, Москва пытается "захватить Молдову через избирательные урны, использовать ее против Украины и превратить в стартовую площадку для атак на ЕС". Санду подчеркнула, что Россия является самой большой угрозой для страны, а европейский путь Молдовы - это не только вопрос ценностей, но и безопасности.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и провела ряд реформ в сфере управления, судебной системы и экономики. В то же время Санду призвала Евросоюз не ждать "совершенства", а позволить стране двигаться вперед, поскольку "Молдова находится в гонке со временем, чтобы защитить демократию от России".

