СБУ, яка досі немає питань до лейтенанта Баканова, гіперактивно шукає російський слід в НАБУ, - військовий Погребиський

СБУ, яка неодноразово викривала в своїх рядах на топ посадах російських агентів та досі немає питань до лейтенанта Івана Баканова, гіперактивно шукає російський слід в НАБУ.

Про це у своєму фейсбуці написав військовий Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що це відбувається після невдалої спроби протягнути закон який руйнує незалежність НАБУ від Банкової.

"НАБУ, яке як всім відомо координується США, треба зруйнувати, бо там один слідчий має батька, який має листування чи то про Узбекистан, чи Дагестан стосовно продажу технічної коноплі? Тепер один за одним провладні блогери пишуть про НАБУ це майже проросійська контора, ви серйозно??? А ось цих всіх блогерів синхронно не турбує ціла грядка нардепів від ОПЗЖ, які досі в унісон з слугами Зеленського голосують? Не турбує цілий Татаров в ОПУ? В яку шизофренію ви намагаєтесь занурити людей", - наголосив військовий.

Читайте: СБУ обманула суспільство новиною про "крота" ФСБ у лавах НАБУ, - Шабунін