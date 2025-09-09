УКР
Новини Обшуки НАБУ в офіцерів СБУ
937 6

СБУ, яка досі немає питань до лейтенанта Баканова, гіперактивно шукає російський слід в НАБУ, - військовий Погребиський

Військовий Погребиський прокоментував розслідування СБУ щодо НАБУ

СБУ, яка неодноразово викривала в своїх рядах на топ посадах російських агентів та досі немає питань до лейтенанта Івана Баканова, гіперактивно шукає російський слід в НАБУ.

Про це у своєму фейсбуці написав військовий Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що це відбувається після невдалої спроби протягнути закон який руйнує незалежність НАБУ від Банкової.

"НАБУ, яке як всім відомо координується США, треба зруйнувати, бо там один слідчий має батька, який має листування чи то про Узбекистан, чи Дагестан стосовно продажу технічної коноплі? Тепер один за одним провладні блогери пишуть про НАБУ це майже проросійська контора, ви серйозно??? А ось цих всіх блогерів синхронно не турбує ціла грядка нардепів від ОПЗЖ, які досі в унісон з слугами Зеленського голосують? Не турбує цілий Татаров в ОПУ? В яку шизофренію ви намагаєтесь занурити людей", - наголосив військовий.

Читайте: СБУ обманула суспільство новиною про "крота" ФСБ у лавах НАБУ, - Шабунін

Автор: 

НАБУ (5468) СБУ (13332)
Він вже мабуть старшой лєйтенант, тому неприкасаємий.
показати весь коментар
09.09.2025 22:18 Відповісти
Російський слід можна знайти в будь якій українській "конторі", не тільки в ***** чи *****.
Була б "контора", а російській слід знайдеться.
показати весь коментар
09.09.2025 22:20 Відповісти
Цікаво,що за 30 хвилин тільки один коментар... Вбачається,що лейтенант Баканов вже,можливо, генерал - лейтенант...
показати весь коментар
09.09.2025 22:22 Відповісти
цей гідрант, разом з своїм мальком та гівняком вже дістали! гандон, який бездарно просрав рашистський напад, окупацію всього півдня та маріупольський котел корче з себе рятівника нації. краще б він вдавився мівіною.
показати весь коментар
09.09.2025 22:38 Відповісти
Малюк вірний 🐕 Зеленського.
А Ваня Бакланов лєпший дружбан Зеленського.
Які до нього в голови СБУ можуть бути запитання?
показати весь коментар
09.09.2025 22:40 Відповісти
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
показати весь коментар
09.09.2025 23:06 Відповісти
 
 