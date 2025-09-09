СБУ, неоднократно разоблачавшая в своих рядах на топ-должностях российских агентов до сих пор неимеющая вопросов к лейтенанту Ивану Баканову, гиперактивно ищет российский след в НАБУ.

Об этом в своем фейсбуке написал военный Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что это происходит после неудачной попытки протянуть закон, который разрушает независимость НАБУ от Банковой.

"НАБУ, которое как всем известно координируется США, надо разрушить, потому что там один следователь имеет отца, который имеет переписку то ли об Узбекистане, то ли об Дагестане относительно продажи технической конопли? Теперь один за другим провластные блогеры пишут о НАБУ - это почти пророссийская контора. Вы серьезно??? А вот этих всех блогеров синхронно не беспокоит целая грядка нардепов от ОПЗЖ, которые до сих пор в унисон со слугами Зеленского голосуют? Не беспокоит целый Татаров в ОПУ? В какую шизофрению вы пытаетесь погрузить людей", - подчеркнул военный.

