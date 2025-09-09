РУС
Новости Обыски НАБУ у офицеров СБУ
СБУ, которая до сих пор не имеет вопросов к лейтенанту Баканову, гиперактивно ищет российский след в НАБУ, - военный Погребыский

Военный Погребыский прокомментировал расследование СБУ в отношении НАБУ

СБУ, неоднократно разоблачавшая в своих рядах на топ-должностях российских агентов до сих пор неимеющая вопросов к лейтенанту Ивану Баканову, гиперактивно ищет российский след в НАБУ.

Об этом в своем фейсбуке написал военный Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что это происходит после неудачной попытки протянуть закон, который разрушает независимость НАБУ от Банковой.

"НАБУ, которое как всем известно координируется США, надо разрушить, потому что там один следователь имеет отца, который имеет переписку то ли об Узбекистане, то ли об Дагестане относительно продажи технической конопли? Теперь один за другим провластные блогеры пишут о НАБУ - это почти пророссийская контора. Вы серьезно??? А вот этих всех блогеров синхронно не беспокоит целая грядка нардепов от ОПЗЖ, которые до сих пор в унисон со слугами Зеленского голосуют? Не беспокоит целый Татаров в ОПУ? В какую шизофрению вы пытаетесь погрузить людей", - подчеркнул военный.

Читайте: СБУ обманула общество новостью о "кроте" ФСБ в рядах НАБУ, - Шабунин

Він вже мабуть старшой лєйтенант, тому неприкасаємий.
09.09.2025 22:18 Ответить
Російський слід можна знайти в будь якій українській "конторі", не тільки в ***** чи *****.
Була б "контора", а російській слід знайдеться.
09.09.2025 22:20 Ответить
Цікаво,що за 30 хвилин тільки один коментар... Вбачається,що лейтенант Баканов вже,можливо, генерал - лейтенант...
09.09.2025 22:22 Ответить
цей гідрант, разом з своїм мальком та гівняком вже дістали! гандон, який бездарно просрав рашистський напад, окупацію всього півдня та маріупольський котел корче з себе рятівника нації. краще б він вдавився мівіною.
09.09.2025 22:38 Ответить
Малюк вірний 🐕 Зеленського.
А Ваня Бакланов лєпший дружбан Зеленського.
Які до нього в голови СБУ можуть бути запитання?
09.09.2025 22:40 Ответить
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
09.09.2025 23:06 Ответить
 
 