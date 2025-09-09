Новим прем’єром Франції став Лекорню: раніше він очолював Міноборони країни

Президент Франції Емманюель Макрон призначив вже колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, цитує газета Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Нове призначення відбулось за декілька годин після того, як колишній прем'єр країни Франсуа Байру подав у відставку.

У понеділок, 8 вересня, Національна асамблея Франції провалила голосування за вотум довіри уряду Франсуа Байру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Скоординували дипломатичні зусилля, готуємо спільні заходи для зміцнення оборони

"Президент доручив Лекорню провести консультації з політичними силами, представленими в парламенті, з метою ухвалення бюджету країни та досягнення домовленостей, необхідних для ухвалення рішень у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні канцелярії Макрона.

У Єлисейському палаці додали, що після цих обговорень прем'єр буде повинен запропонувати президенту Франції новий склад уряду.

Нагадаємо, Лекорню очолював Міністерство збройних сил Франції (аналог Міноборони) від 2022 року. Тепер він став п'ятим прем'єром з часу переобрання Макрона, що відбулось майже три з половиною роки тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль провів розмову з Лекорню: говорили про підтримку українського ОПК