Київ під атакою БпЛА, працює ППО, - Кличко

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

В ніч на 10 вересня Київ атакують російські ударні безпілотники.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Породілля, яка постраждала через обстріл Києва, у вкрай важкому стані, її немовля у реанімації

безпілотник (4837) Київ (20151) ППО (3538) Повітряні атаки на Київ (938)
Коментувати
чуємо як кацапи вже бабахають , мерзотники 😠
10.09.2025 00:19 Відповісти
А чому ми не ожемо по 500 безпілотників кожної ночі запускати? Це вже не смішно. Таке враження, що наша влада не на нашому боці.
10.09.2025 01:44 Відповісти
ну ми ж не запускаємо аби куди як кацапи - "головне щоб на місто впав". В розробці/роботі десяток цілей на добу, на ціль вилітає 5-10 дронів діпстрайку. Кожна ціль розвідується певним чином, збирається інформація щоб ураження було найбільш ефективне, розробляються маршрути польоту для ухилення від засобів ППО, всі параметри і дані завантажуються у комп'ютер дрона, і т.д... До того ж більшість дронів достатньо дорогі через те, що на них крім ІС та GPS встановлений DSMAC. Саме через застосування цієї дороговартісної системи наведення, дрон пролетівши 700 км може влучити на НПЗ у колону діаметром шість метрів. Тому у нас запускається у рази менше дронів діпстрайку.
10.09.2025 02:12 Відповісти
 
 