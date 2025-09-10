Київ під атакою БпЛА, працює ППО, - Кличко
В ніч на 10 вересня Київ атакують російські ударні безпілотники.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
чуємо як кацапи вже бабахають , мерзотники 😠