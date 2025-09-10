РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Киев под атакой БПЛА, работает ПВО, - Кличко

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 10 сентября Киев атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Читайте: Роженица, пострадавшая из-за обстрела Киева, в крайне тяжелом состоянии, ее младенец в реанимации

беспилотник (4223) Киев (26107) ПВО (3092) Воздушные атаки на Киев (881)
Топ комментарии
+1
ну ми ж не запускаємо аби куди як кацапи - "головне щоб на місто впав". В розробці/роботі десяток цілей на добу, на ціль вилітає 5-10 дронів діпстрайку. Кожна ціль розвідується певним чином, збирається інформація щоб ураження було найбільш ефективне, розробляються маршрути польоту для ухилення від засобів ППО, всі параметри і дані завантажуються у комп'ютер дрона, і т.д... До того ж більшість дронів достатньо дорогі через те, що на них крім ІС та GPS встановлений DSMAC. Саме через застосування цієї дороговартісної системи наведення, дрон пролетівши 700 км може влучити на НПЗ у колону діаметром шість метрів. Тому у нас запускається у рази менше дронів діпстрайку.
10.09.2025 02:12 Ответить
чуємо як кацапи вже бабахають , мерзотники 😠
10.09.2025 00:19 Ответить
А чому ми не ожемо по 500 безпілотників кожної ночі запускати? Це вже не смішно. Таке враження, що наша влада не на нашому боці.
10.09.2025 01:44 Ответить
ну ми ж не запускаємо аби куди як кацапи - "головне щоб на місто впав". В розробці/роботі десяток цілей на добу, на ціль вилітає 5-10 дронів діпстрайку. Кожна ціль розвідується певним чином, збирається інформація щоб ураження було найбільш ефективне, розробляються маршрути польоту для ухилення від засобів ППО, всі параметри і дані завантажуються у комп'ютер дрона, і т.д... До того ж більшість дронів достатньо дорогі через те, що на них крім ІС та GPS встановлений DSMAC. Саме через застосування цієї дороговартісної системи наведення, дрон пролетівши 700 км може влучити на НПЗ у колону діаметром шість метрів. Тому у нас запускається у рази менше дронів діпстрайку.
10.09.2025 02:12 Ответить
Це ви в пісочниці розповідаєте своїм друзям?
10.09.2025 06:48 Ответить
не можу завадити вам бавитись.
10.09.2025 07:10 Ответить
Так...треба рівномірно по всій території росії, інакше ефекту не буде.
10.09.2025 03:44 Ответить
что равномерно? идиот - по тундре по лесам? там территория пустая на тысячи км никого нет - нужно прессовать большие города москву питер казань ростов и только по настоящему а нет так как зе-ссцыкун ..
10.09.2025 04:16 Ответить
ты идиот ватный - запусти себе по тупой башке 14 000 дронов..
достаточно москвабад кошмарить так же как они запускают на Киев ..и тогда это будет более-менее справедливая война..
10.09.2025 04:14 Ответить
Враження?да усні люди вам це ще з 2019 року кричать!!!ЩО ЗЕЛЕНСКИЙ ЗРАДНИК???НЕ ДОХОДИТЬ????
10.09.2025 09:20 Ответить
Да, розбудив сраний "шахед"
10.09.2025 04:22 Ответить
 
 