Киев под атакой БПЛА, работает ПВО, - Кличко
В ночь на 10 сентября Киев атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
чуємо як кацапи вже бабахають , мерзотники 😠
достаточно москвабад кошмарить так же как они запускают на Киев ..и тогда это будет более-менее справедливая война..