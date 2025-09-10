УКР
200 боєзіткнень відбулося минулої доби. Найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті 10 вересня? Зведення Генштабу

Сили оборони України протягом минулої доби провели 200 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаудару по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.

Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 222 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське.

На Сіверському напрямку противник 21 раз атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Противник отримав гідну відсіч біля Удачного, Новопавлівки, Молодецького та Дачного, - ОСУВ "Дніпро"

