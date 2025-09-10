РУС
200 боестолкновелений произошло за прошедшие сутки. Больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Что происходит на фронте 10 сентября? Сводка Генштаба

Силы обороны Украины за прошедшие сутки провели 200 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и осуществлено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудар по населенному пункту Ольговка Херсонской области.

Поражение врага

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, всего сбросил 24 управляемые авиабомбы и совершил 222 артиллерийских обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодязи, Заречное и Торское.

На Северском направлении противник 21 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Родинского, Променя, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

