Противник получил достойный отпор у Удачного, Новопавловки, Молодецкого и Дачного, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении враг проводил наступательные действия в районе Синельниково и в западной части Волчанска. Успехов не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".

Как отмечается, на Купянском направлении противник не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол. С этой целью безуспешно атаковал вблизи Терещенковки.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков возле Среднего, Колодязей, Шандриголово и Торского.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянки, Выемки и Васюковки.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Миньковки, Ступочек, Александро-Шультино, Плещиевки и Щербиновки, успеха не имели.

На Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск у Полтавки, Шахово и Русина Яра. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

"На Покровском направлении российская армия вела наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Сухой Яр, Новоэкономическое и Зверево. Враг не оставляет попыток и цели - выхода на админграницу Донецкой области. С этой целью атаковал в районе Удачного, Новопавловки, Молодецкого и Дачного. Противник получил достойный отпор, цели не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Январского, Новоселовки, Малиевки, Сосновки, Новониколаевки, Новогригорьевки, Ольговского, Зеленого Гая, Обратного и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.