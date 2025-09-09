Противник отримав гідну відсіч біля Удачного, Новопавлівки, Молодецького та Дачного, - ОСУВ "Дніпро"
На Південно-Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі Синельникового та у західній частині Вовчанська. Успіхів не мав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".
Як зазначається, на Купʼянському напрямку противник не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. З цією метою безуспішно атакував поблизу Терещенківки.
За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Середнього, Колодязів, Шандриголового та Торського.
На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Серебрянки, Виїмки та Васюківки.
Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували у районі Міньківки, Ступочок, Олександро-Шультиного, Плещіївки та Щербинівки, успіху не мали.
На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля Полтавки, Шахового та Русиного Яру. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.
"На Покровському напрямку російська армія вела наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Новоекономічне та Звірове. Ворог не полишає спроб і мети – виходу на адмінкордон Донецької області. З цією метою атакував у районі Удачного, Новопавлівки, Молодецького та Дачного. Противник отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - йдеться у повідомленні.
На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Січневого, Новоселівки, Маліївки, Соснівки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ольгівського, Зеленого Гаю, Обратного та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.
