Румунія піднімала винищувачі F-16
Румунія піднімала F-16 через загрозу дронів біля кордону з Україною

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

У ніч з 9 на 10 вересня Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 після виявлення групи ворожих безпілотників поблизу свого кордону.

Про це повідомляє "ЄП"  із посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ

За даними оборонного відомства, радіолокаційні системи зафіксували дрони в районі українського населеного пункту Валків, поруч із румунським кордоном. О 00:59 два F-16 вилетіли з 86-ї авіабази у Фетешті для виконання розвідувальних місій. О 01:27 жителі півночі повіту Тулча отримали сповіщення Ro-Alert.

У Міноборони уточнили, що ворожі безпілотники не порушили румунський повітряний простір. Водночас країна підтримує постійний зв'язок із союзниками НАТО та координує заходи для гарантування безпеки східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА та вперше оголосила про їх збиття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія розпочне навчання українських пілотів F-16, - прем’єр Фіала

10.09.2025 12:24 Відповісти
Ну жаль тільки, що до Угорщини нічого не залетіло. А може й не випадково? Орбана чіпати не можна?
10.09.2025 12:31 Відповісти
 
 