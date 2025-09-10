Румыния поднимала F-16 из-за угрозы дронов у границы с Украиной

В ночь с 9 на 10 сентября Румыния подняла в воздух истребители F-16 после обнаружения группы вражеских беспилотников вблизи своей границы.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ

По данным оборонного ведомства, радиолокационные системы зафиксировали дроны в районе украинского населенного пункта Валков, рядом с румынской границей. В 00:59 два F-16 вылетели с 86-й авиабазы в Фетеште для выполнения разведывательных миссий. В 01:27 жители севера уезда Тулча получили оповещение Ro-Alert.

В Минобороны уточнили, что вражеские беспилотники не нарушили румынское воздушное пространство. В то же время страна поддерживает постоянную связь с союзниками НАТО и координирует меры для обеспечения безопасности восточного фланга Альянса.

Напомним, 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА и впервые объявила об их сбивании.

