РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Румыния поднимала истребители F-16
362 2

Румыния поднимала F-16 из-за угрозы дронов у границы с Украиной

В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

В ночь с 9 на 10 сентября Румыния подняла в воздух истребители F-16 после обнаружения группы вражеских беспилотников вблизи своей границы.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ

По данным оборонного ведомства, радиолокационные системы зафиксировали дроны в районе украинского населенного пункта Валков, рядом с румынской границей. В 00:59 два F-16 вылетели с 86-й авиабазы в Фетеште для выполнения разведывательных миссий. В 01:27 жители севера уезда Тулча получили оповещение Ro-Alert.

В Минобороны уточнили, что вражеские беспилотники не нарушили румынское воздушное пространство. В то же время страна поддерживает постоянную связь с союзниками НАТО и координирует меры для обеспечения безопасности восточного фланга Альянса.

Напомним, 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА и впервые объявила об их сбивании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия начнет обучение украинских пилотов F-16, - премьер Фиала

Автор: 

Румыния (1150) F-16 (582)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.09.2025 12:24 Ответить
Ну жаль тільки, що до Угорщини нічого не залетіло. А може й не випадково? Орбана чіпати не можна?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:31 Ответить
 
 