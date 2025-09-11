У США відбулась стрілянина в школі, поранені троє учнів

У Evergreen High School у місті Евергрін, штат Колорадо (США) відбулась стрілянина, поранень зазнали щонайменше троє учнів.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перший дзвінок на лінію 911 з повідомленням про стрілянину надійшов о 12:24 за місцевим часом. Стрілянина сталася на території школи, проте поки невідомо, чи інцидент відбувся всередині будівлі, чи зовні.

Представниця офісу шерифа округу Джекі Келлі заявила, що підозрюваних поки не затримано. Поліція перевіряє, чи стрілець діяв самостійно, чи нападників було кілька. Тим часом понад 100 співробітників правоохоронних органів прочісують школу "клас за класом".

Трагедія в Колорадо стала вже 47-м випадком стрілянини у навчальних закладах США від початку 2025 року. З них 24 інциденти відбулися в університетських кампусах і 23 – у школах.