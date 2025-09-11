УКР
У США відбулась стрілянина в школі, поранені троє учнів

У США в школі відбулась стрілянина

У Evergreen High School у місті Евергрін, штат Колорадо (США) відбулась стрілянина, поранень зазнали щонайменше троє учнів.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перший дзвінок на лінію 911 з повідомленням про стрілянину надійшов о 12:24 за місцевим часом. Стрілянина сталася на території школи, проте поки невідомо, чи інцидент відбувся всередині будівлі, чи зовні.

Представниця офісу шерифа округу Джекі Келлі заявила, що підозрюваних поки не затримано. Поліція перевіряє, чи стрілець діяв самостійно, чи нападників було кілька. Тим часом понад 100 співробітників правоохоронних органів прочісують школу "клас за класом".

Читайте: Соратник Трампа Чарлі Кірк, який раніше критикував допомогу Україні та Зеленського, помер від вогнепального поранення. ВIДЕО 18+

Трагедія в Колорадо стала вже 47-м випадком стрілянини у навчальних закладах США від початку 2025 року. З них 24 інциденти відбулися в університетських кампусах і 23 – у школах.

Коментувати
Hey, teacher, leave them kids alone!
показати весь коментар
11.09.2025 01:15 Відповісти
кремль включив всі варіанти ,допомоги трапу, зайнятися внутрішніми справами США...ну шоб він не відволікався на завнішню політику ....
показати весь коментар
11.09.2025 01:15 Відповісти
Байден ?
показати весь коментар
11.09.2025 01:27 Відповісти
Якби не Трамп, то підірвали б всю школу!
показати весь коментар
11.09.2025 02:31 Відповісти
 
 