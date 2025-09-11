В США произошла стрельба в школе, ранены трое учеников

В Evergreen High School в городе Эвергрин, штат Колорадо (США) произошла стрельба, ранения получили по меньшей мере трое учеников.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первый звонок на линию 911 с сообщением о стрельбе поступил в 12:24 по местному времени. Стрельба произошла на территории школы, однако пока неизвестно, произошел ли инцидент внутри здания или снаружи.

Представитель офиса шерифа округа Джеки Келли заявила, что подозреваемые пока не задержаны. Полиция проверяет, действовал ли стрелок самостоятельно или нападавших было несколько. Тем временем более 100 сотрудников правоохранительных органов прочесывают школу "класс за классом".

Трагедия в Колорадо стала уже 47-м случаем стрельбы в учебных заведениях США с начала 2025 года. Из них 24 инцидента произошли в университетских кампусах и 23 - в школах.