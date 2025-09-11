РУС
В США произошла стрельба в школе, ранены трое учеников

В США в школе произошла стрельба

В Evergreen High School в городе Эвергрин, штат Колорадо (США) произошла стрельба, ранения получили по меньшей мере трое учеников.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первый звонок на линию 911 с сообщением о стрельбе поступил в 12:24 по местному времени. Стрельба произошла на территории школы, однако пока неизвестно, произошел ли инцидент внутри здания или снаружи.

Представитель офиса шерифа округа Джеки Келли заявила, что подозреваемые пока не задержаны. Полиция проверяет, действовал ли стрелок самостоятельно или нападавших было несколько. Тем временем более 100 сотрудников правоохранительных органов прочесывают школу "класс за классом".

Читайте: Соратник Трампа Чарли Кирк, который ранее критиковал помощь Украине и Зеленского, умер от огнестрельного ранения. ВИДЕО 18+

Трагедия в Колорадо стала уже 47-м случаем стрельбы в учебных заведениях США с начала 2025 года. Из них 24 инцидента произошли в университетских кампусах и 23 - в школах.

+12
Якби не Трамп, то підірвали б всю школу!
11.09.2025 02:31 Ответить
+9
кремль включив всі варіанти ,допомоги трапу, зайнятися внутрішніми справами США...ну шоб він не відволікався на завнішню політику ....
11.09.2025 01:15 Ответить
+8
Байден ?
11.09.2025 01:27 Ответить
Hey, teacher, leave them kids alone!
11.09.2025 01:15 Ответить
11.09.2025 09:07 Ответить
Мабуть, це ті, що Конгрес США захопили, за Трампових наказів!?!?
Він то сам, виявився обісраним з переляку провокатором, бо сховався за жінкою своєю!!
А Трамп, по ресторанам шведяє з цілою ротою охорони, рекламує ПОРЯОК і СПОКІЙ ??? Забрехалися Трамп з оточенням….
11.09.2025 09:08 Ответить
кремль включив всі варіанти ,допомоги трапу, зайнятися внутрішніми справами США...ну шоб він не відволікався на завнішню політику ....
11.09.2025 01:15 Ответить
Гебня хитає США,їм здається що вони перемагають,але це не так
11.09.2025 06:53 Ответить
Байден ?
11.09.2025 01:27 Ответить
При Байдені такого не було...
11.09.2025 07:30 Ответить
Якби не Трамп, то підірвали б всю школу!
11.09.2025 02:31 Ответить
А якби трамп був президентом, цього б не сталося.
11.09.2025 06:37 Ответить
А якби всім учням видавали зброю, цього б не сталося.
11.09.2025 06:38 Ответить
1 клас травматики, 3-4 клас малокаліберні пістолети, 5-7 клас, вже можна М16, ну а випускникам давати ВMG 50 і мінігани. Я за.
11.09.2025 10:02 Ответить
А вчителям - базуки та джавеліни.
11.09.2025 10:09 Ответить
Ця кров на руках демркратів. Тай взагалі то Байден винен.
11.09.2025 06:50 Ответить
Давно треба старші класи перевести на онлайн навчання, щоб вони одне одного не бачили і не займалися булінгом, що приводить до таких от речей...
11.09.2025 07:33 Ответить
А навіщо взагалі те навчання? Є ChatGPT, запитай в нього, якщо щось не зрозуміло.
11.09.2025 09:57 Ответить
Вони тоді булят онлайн, а потім йдуть з автоматом в церкву чи супермаркет...
Не вихід. Треба все ж таки рішати з автоматичною та полуавтоматичною зброєю. Щоб не більше однієї кулі на постріл.
ІМХО, зрозуміло.
11.09.2025 10:12 Ответить
застаріла новина, вчорашня
11.09.2025 08:09 Ответить
Раніше були стрілянини і серйозніше. Але про це не писали. Лінія партії змінилася?
11.09.2025 08:15 Ответить

Це ж було!
11.09.2025 09:11 Ответить
Шукав в собі довго співчуття. Насилу знайшов. Скоро і того не буде. Відношення вже майже, як до кацапів.
11.09.2025 09:55 Ответить
 
 