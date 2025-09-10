Соратник Трампа Чарли Кирк, ранее критиковавший помощь Украине и Зеленскому, умер от огнестрельного ранения. ВИДЕО 18+
10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты.
Об этом пишут Fox News, NBC News и The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, Кирка ранили в шею. Его госпитализировали, состояние оценивается как критическое.
Он провел около 20 минут презентации, когда свидетели услышали выстрелы из соседнего здания.
Нападавшего задержали. Пресс-секретарь университета Эллен Тринор говорит, что он не был студентом.
В сети распространяется видео с моментом попадания - чувствительные кадры 18+.
Тем временем президент США Дональд Трамп призвал молиться за пострадавшего.
"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Замечательный человек со всех сторон. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ его!" - написал он.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в X: "Помолитесь за Чарли Кирка, действительно хорошего человека и молодого отца".
Впоследствии Трамп сообщил, что Кирк умер: "Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем сочувствие его прекрасной жене!"
Заявления Чарли Кирка об Украине
Чарли Кирк - американский политический активист, блогер и ведущий подкаста The Charlie Kirk Show.
Он является сторонником республиканских идей и известен своей деятельностью в защиту консервативных взглядов, критикой "либеральных" идей и призывами к прекращению финансовой помощи Украине со стороны США.
Он также заявлял, что якобы это Владимир Зеленский мешает наступлению мира и якобы является "полным диктатором".
После скандала в Овальном кабинете в феврале Чарли Кирк присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "неблагодарным капризным ребенком, ответственным за гибель 1 млн человек".
"Украина никогда не победит Россию - сколько бы денег или оружия мы им не дали. Украина глубоко коррумпирована, и мы не имеем представления, куда идут деньги и кто их выкачивает. Вдобавок ко всему, военные цели Украины включают захват таких регионов, как Крым, регионов, которые этнически русские, говорят на русском языке и хотят быть частью России", - говорил союзник Трампа.
В Чарлі Кіркa стріляли з відстані приблизно 200 метрів. Спочатку місцева влада заявила, що затримала підозрюваного в нападі, але пізніше з'ясувалося, що стрілок поки що не затриманий.
