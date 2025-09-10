РУС
Покушение на Чарли Крика в США
Соратник Трампа Чарли Кирк, ранее критиковавший помощь Украине и Зеленскому, умер от огнестрельного ранения. ВИДЕО 18+

10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты.

Об этом пишут Fox News, NBC News и The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, Кирка ранили в шею. Его госпитализировали, состояние оценивается как критическое.

Он провел около 20 минут презентации, когда свидетели услышали выстрелы из соседнего здания.

Нападавшего задержали. Пресс-секретарь университета Эллен Тринор говорит, что он не был студентом.

В сети распространяется видео с моментом попадания - чувствительные кадры 18+.

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал молиться за пострадавшего.

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Замечательный человек со всех сторон. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ его!" - написал он.

Чарли Кирк - в США стреляли в союзника Трампа: детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в X: "Помолитесь за Чарли Кирка, действительно хорошего человека и молодого отца".

Впоследствии Трамп сообщил, что Кирк умер: "Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем сочувствие его прекрасной жене!"

Заявления Чарли Кирка об Украине

Чарли Кирк - американский политический активист, блогер и ведущий подкаста The Charlie Kirk Show.

Он является сторонником республиканских идей и известен своей деятельностью в защиту консервативных взглядов, критикой "либеральных" идей и призывами к прекращению финансовой помощи Украине со стороны США.

Он также заявлял, что якобы это Владимир Зеленский мешает наступлению мира и якобы является "полным диктатором".

После скандала в Овальном кабинете в феврале Чарли Кирк присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "неблагодарным капризным ребенком, ответственным за гибель 1 млн человек".

"Украина никогда не победит Россию - сколько бы денег или оружия мы им не дали. Украина глубоко коррумпирована, и мы не имеем представления, куда идут деньги и кто их выкачивает. Вдобавок ко всему, военные цели Украины включают захват таких регионов, как Крым, регионов, которые этнически русские, говорят на русском языке и хотят быть частью России", - говорил союзник Трампа.

Автор: 

Топ комментарии
+47
"Він провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли з сусідньої будівлі."

Мабудь таку хєрню ніс, шо в когось нерви не витримали...
показать весь комментарий
10.09.2025 23:00 Ответить
+26
трамп, ліцемер - бо він хайпується на вбивсті дивчини. У той час коли по Україні літять сотні шахедов та ракети вбиваючі дітчок трамп показує фото з ****** у Білому домі.
показать весь комментарий
10.09.2025 23:12 Ответить
+25
Красівоє.
Хоч якась гарна новина.
показать весь комментарий
10.09.2025 23:01 Ответить
Мабудь стрілок цілив у вухо, але схибив.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:07 Ответить
Куди у МАГА не стріляй - скрізь , й нього , ухо ...
показать весь комментарий
11.09.2025 00:10 Ответить
Та й х@й на нього.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:07 Ответить
Американські націоналісти це республіканці. Їх умовно можна вважати консерваторами. І це не ідіот Деменцій Трамп. Трамп такий же випадковий президент із шоу бізнеса як і зєлєнскій, а його фанати такі ж недоумки як і "слуги народу" у нас. "Трампізм" це зрадливий та підступний політико-економічний популізм, який тяжіє до диктатури. Тому кожен американець має, згідно Конституції, право на озброєне повстання. Сьогодні це поодинокі випадки, а завтра масовий розстріл трампістів прихильниками демократії.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:08 Ответить
Дрібні люди, вимагають співчуття від усього світу й радіють з біди союзника. Мені шкода воїнів, що віддали й ще віддадуть своє найцінніше за них.
Зеленський таки ваш президент...
показать весь комментарий
11.09.2025 00:10 Ответить
Наш президент -Порошенко.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:18 Ответить
ХТО ВАШ ПРЕЗИДЕНТ. чМОШНИК ПОРОШЕНКО ЯКИЙ ОСНОВАВ ПАРТІЮ РЕГІОНІВ?
показать весь комментарий
11.09.2025 00:40 Ответить
В одному повідомленні:
- расчєловєчіваніє
- біда в "союзника"
- українці заслужили зе (а ти напевно вже поляк)
- повага до ЗСУ

Це нова методичка, типу "хлопци, я свій" ?
показать весь комментарий
11.09.2025 00:21 Ответить
Кірк критикував американську владу за те, що вони дають гроші та зброю країні, яку "мало хто може знайти на карті". Созника кажеш?
показать весь комментарий
11.09.2025 00:28 Ответить
Якого союзника? Ультраправого фашиста, який виправдовував російську агресію? Не знаю, які у вас там в Польщі союзники, але в Україні Чарлі Кірк був нашим ворогом.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:36 Ответить
Ти хто?
показать весь комментарий
11.09.2025 00:43 Ответить
Шкода що в Українi люди масово збожеволiли. А потIм ще комусь незрозумiло чому дехто на Заходi дивиться на нас (на вас, бо бiльшiсть божевiльних в Українi) як на дикунiв...
показать весь комментарий
11.09.2025 00:11 Ответить
О, бот з методичкою "расчєловєчіваніє".
Можна аргументи і докази масового божевілля ?
показать весь комментарий
11.09.2025 00:14 Ответить
ти телепень поясни, як можна стелити червону доріжку вбивці, а потім показувати фото з ним ?

при тому що він має важели впливу на цього вбивцю, і може зупинити вбивства українців, але кожного разу каже в в нього з вбивцею гарні відносини.

але ти засунеш язика у свою дупу
показать весь комментарий
11.09.2025 00:18 Ответить
Ну і пуй з ним!
показать весь комментарий
11.09.2025 00:15 Ответить
BBC
В Чарлі Кіркa стріляли з відстані приблизно 200 метрів. Спочатку місцева влада заявила, що затримала підозрюваного в нападі, але пізніше з'ясувалося, що стрілок поки що не затриманий.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:16 Ответить
Будем судить о происходящем по похоронам этой "сакральной" жертвы и по тем последствиям, которые настанут позже.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:17 Ответить
"Я часто був несправедливим до небіжчика. Але чи був небіжчик моральною людиною? Ні, він не був моральною людиною. Це був колишній сліпий, самозванець і гусекрад. Усі свої сили він поклав на те, щоб жити коштом суспільства. Та суспільство не хотіло, щоб він жив його коштом. А знести цієї суперечності в поглядах Михайло Самуелович не міг, бо мав запальну вдачу. І тому він помер. Все." (С)
показать весь комментарий
11.09.2025 00:17 Ответить
"Україна глибоко корумпована, і ми не маємо уявлення, куди йдуть гроші та хто їх викачує".

Як на мене, абсолютно вірна оцінка Шапітолію.

Щодо ЗЄ-диктатора теж в точку.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:17 Ответить
Ще б венса хтось підстрелів...
показать весь комментарий
11.09.2025 00:18 Ответить
А віткова??? Треба заразом усю шеренгу сформувати. )
показать весь комментарий
11.09.2025 00:31 Ответить
Чому тут у якихось незрозумілих уї@анів під лівими прапорцями горять пердаки з приводу відсутності співчуття у українців через вбивство того, кому на українців і на вбивства українців було начхати? Це мазохісти? Терпіли? Кацапська ботва? Чи просто сволота?
показать весь комментарий
11.09.2025 00:19 Ответить
Я би поставив на "кацапська ботва". Хоча і корисних ідіотів ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:29 Ответить
Лікарі підтвердили напис на футболці" FREEDOM "
показать весь комментарий
11.09.2025 00:24 Ответить
Не следует забывать, что кромешние репрессии в совке начались после убийства Кирова в 1934 году, близкого соратника "кобы".
показать весь комментарий
11.09.2025 00:34 Ответить
Зорі зійшлися над рудою бєлкою:

1. Епштейна публікують
2. Польщу бомбілі
3. Лідера МАГА-молодьожки ухайдохали

гарної партії в гольф, рудий.... !

.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:37 Ответить
А туПин на похороны приедет?
показать весь комментарий
11.09.2025 00:37 Ответить
15 раз подряд с удовольствием посмотрел это видео
показать весь комментарий
11.09.2025 00:38 Ответить
Ніби все вірно говорив про нашу зегнидоту, але висновки робив як клінічний ідіот! Хоча для тих американців, які його слухали, ідіотами виглядали українці, що вибрали керувати собою крадівливу і корумповану шелупонь.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:41 Ответить
Так буде з кожним ворогом України!
Слава Україні!
показать весь комментарий
11.09.2025 00:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 