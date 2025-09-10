УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6633 відвідувача онлайн
Новини Фото Замах на Чарлі Кірка
10 271 145

Соратник Трампа Чарлі Кірк, який раніше критикував допомогу Україні та Зеленського, помер від вогнепального поранення. ВIДЕО 18+

10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка — праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти.

Про це пишуть Fox NewsNBC News та The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Кірка поранили в шию. Його шпиталізували, стан оцінюють як критичний. 

Він провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли з сусідньої будівлі.

Нападника затримали. Речниця університету Еллен Трінор каже, що він не був студентом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США закликав Трампа посилити тиск на Путіна та ввести санкції проти РФ

У мережі шириться відео з моментом влучання – чутливі кадри 18+.

Тим часом президент США Дональд Трамп закликав молитися за постраждалого.

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого підстрелили. Чудова людина з усіх боків. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЙОГО!" - написав він.

Чарлі Кірк - у США стріляли в союзника Трампа: деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс написав у X: "Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошу людину і молодого батька".

Згодом Трамп повідомив, що Кірк помер: "Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не мав серця молоді краще, ніж Чарлі. Його любили і шанували ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

Заяви Чарлі Кірка про Україну

Чарлі Кірк — американський політичний активіст, блогер і ведучий подкасту The Charlie Kirk Show.

Він є прихильником республіканських ідей та відомий своєю діяльністю на захист консервативних поглядів, критикою "ліберальних" ідей та закликами до припинення фінансової допомоги Україні з боку США.

Він також заявляв, що нібито це Володимир Зеленський заважає настанню миру та начебто є "повним диктатором". 

Після скандалу в Овальному кабінеті у лютому Чарлі Кірк долучився до критики президента України Володимира Зеленського, назвавши його "невдячною вередливою дитиною, відповідальною за загибель 1 млн людей".

"Україна ніколи не переможе Росію — скільки б грошей чи зброї ми їм не дали. Україна глибоко корумпована, і ми не маємо уявлення, куди йдуть гроші та хто їх викачує. На додачу до всього, воєнні цілі України включають захоплення таких регіонів, як Крим, регіонів, які етнічно російські, розмовляють російською мовою та хочуть бути частиною Росії", - казав союзник Трампа. 

Також читайте: Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Заруцької в США

Автор: 

замах (573) стрілянина (1829) США (24264) Трамп Дональд (7111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+53
"Він провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли з сусідньої будівлі."

Мабудь таку хєрню ніс, шо в когось нерви не витримали...
показати весь коментар
10.09.2025 23:00 Відповісти
+28
трамп, ліцемер - бо він хайпується на вбивсті дивчини. У той час коли по Україні літять сотні шахедов та ракети вбиваючі дітчок трамп показує фото з ****** у Білому домі.
показати весь коментар
10.09.2025 23:12 Відповісти
+26
Красівоє.
Хоч якась гарна новина.
показати весь коментар
10.09.2025 23:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
це невеліковно ...((
показати весь коментар
10.09.2025 23:52 Відповісти
Оце я розумію стрілець профі. Такого стрільця б на Тампона, і ситуація в світі була б зовсім інша
показати весь коментар
10.09.2025 23:59 Відповісти
Той, хто стріляв у вухо трампу, потренувався і ... виправився.
показати весь коментар
11.09.2025 00:06 Відповісти
Мабудь стрілок цілив у вухо, але схибив.
показати весь коментар
11.09.2025 00:07 Відповісти
Куди у МАГА не стріляй - скрізь , й нього , ухо ...
показати весь коментар
11.09.2025 00:10 Відповісти
Та й х@й на нього.
показати весь коментар
11.09.2025 00:07 Відповісти
Американські націоналісти це республіканці. Їх умовно можна вважати консерваторами. І це не ідіот Деменцій Трамп. Трамп такий же випадковий президент із шоу бізнеса як і зєлєнскій, а його фанати такі ж недоумки як і "слуги народу" у нас. "Трампізм" це зрадливий та підступний політико-економічний популізм, який тяжіє до диктатури. Тому кожен американець має, згідно Конституції, право на озброєне повстання. Сьогодні це поодинокі випадки, а завтра масовий розстріл трампістів прихильниками демократії.
показати весь коментар
11.09.2025 00:08 Відповісти
Дрібні люди, вимагають співчуття від усього світу й радіють з біди союзника. Мені шкода воїнів, що віддали й ще віддадуть своє найцінніше за них.
Зеленський таки ваш президент...
показати весь коментар
11.09.2025 00:10 Відповісти
Наш президент -Порошенко.
показати весь коментар
11.09.2025 00:18 Відповісти
ХТО ВАШ ПРЕЗИДЕНТ. чМОШНИК ПОРОШЕНКО ЯКИЙ ОСНОВАВ ПАРТІЮ РЕГІОНІВ?
показати весь коментар
11.09.2025 00:40 Відповісти
"основав"... Баобаб ти кончений! Мамка мабуть тебе стоячи понесла?
показати весь коментар
11.09.2025 00:50 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87



Wikipedia

https://uk.wikipedia.org › wiki › Порошенко_Петро_...



Засновник «Партії солідарності України», один зі співзасновників партії «Трудова солідарність України», що згодом змінила назву на Партія Регіонів.
показати весь коментар
11.09.2025 00:52 Відповісти
В одному повідомленні:
- расчєловєчіваніє
- біда в "союзника"
- українці заслужили зе (а ти напевно вже поляк)
- повага до ЗСУ

Це нова методичка, типу "хлопци, я свій" ?
показати весь коментар
11.09.2025 00:21 Відповісти
Кірк критикував американську владу за те, що вони дають гроші та зброю країні, яку "мало хто може знайти на карті". Созника кажеш?
показати весь коментар
11.09.2025 00:28 Відповісти
Якого союзника? Ультраправого фашиста, який виправдовував російську агресію? Не знаю, які у вас там в Польщі союзники, але в Україні Чарлі Кірк був нашим ворогом.
показати весь коментар
11.09.2025 00:36 Відповісти
Ти хто?
показати весь коментар
11.09.2025 00:43 Відповісти
в чому біда , що здох той , хто вимагав , щоб в Україні , був рашистський ГЕНОЦИД⁉️Як в Бучі , Маріуполі, Бородянці ⁉️Цей поц , не вимагав здадись Усамі бен Ладену , так , чому Україна , повинна виконати умови , людожера , террориста гітлера-путлера⁉️
показати весь коментар
11.09.2025 00:46 Відповісти
, 00:10 ПНХ ‼️
показати весь коментар
11.09.2025 00:51 Відповісти
Шкода що в Українi люди масово збожеволiли. А потIм ще комусь незрозумiло чому дехто на Заходi дивиться на нас (на вас, бо бiльшiсть божевiльних в Українi) як на дикунiв...
показати весь коментар
11.09.2025 00:11 Відповісти
О, бот з методичкою "расчєловєчіваніє".
Можна аргументи і докази масового божевілля ?
показати весь коментар
11.09.2025 00:14 Відповісти
ти телепень поясни, як можна стелити червону доріжку вбивці, а потім показувати фото з ним ?

при тому що він має важели впливу на цього вбивцю, і може зупинити вбивства українців, але кожного разу каже в в нього з вбивцею гарні відносини.

але ти засунеш язика у свою дупу
показати весь коментар
11.09.2025 00:18 Відповісти
І ти хто 💩
показати весь коментар
11.09.2025 00:44 Відповісти
Ну і пуй з ним!
показати весь коментар
11.09.2025 00:15 Відповісти
BBC
В Чарлі Кіркa стріляли з відстані приблизно 200 метрів. Спочатку місцева влада заявила, що затримала підозрюваного в нападі, але пізніше з'ясувалося, що стрілок поки що не затриманий.
показати весь коментар
11.09.2025 00:16 Відповісти
Будем судить о происходящем по похоронам этой "сакральной" жертвы и по тем последствиям, которые настанут позже.
показати весь коментар
11.09.2025 00:17 Відповісти
"Я часто був несправедливим до небіжчика. Але чи був небіжчик моральною людиною? Ні, він не був моральною людиною. Це був колишній сліпий, самозванець і гусекрад. Усі свої сили він поклав на те, щоб жити коштом суспільства. Та суспільство не хотіло, щоб він жив його коштом. А знести цієї суперечності в поглядах Михайло Самуелович не міг, бо мав запальну вдачу. І тому він помер. Все." (С)
показати весь коментар
11.09.2025 00:17 Відповісти
орк перелогинься))
показати весь коментар
11.09.2025 00:45 Відповісти
А віткова??? Треба заразом усю шеренгу сформувати. )
показати весь коментар
11.09.2025 00:31 Відповісти
Чому тут у якихось незрозумілих уї@анів під лівими прапорцями горять пердаки з приводу відсутності співчуття у українців через вбивство того, кому на українців і на вбивства українців було начхати? Це мазохісти? Терпіли? Кацапська ботва? Чи просто сволота?
показати весь коментар
11.09.2025 00:19 Відповісти
Я би поставив на "кацапська ботва". Хоча і корисних ідіотів ніхто не відміняв.
показати весь коментар
11.09.2025 00:29 Відповісти
Лікарі підтвердили напис на футболці" FREEDOM "
показати весь коментар
11.09.2025 00:24 Відповісти
Не следует забывать, что кромешние репрессии в совке начались после убийства Кирова в 1934 году, близкого соратника "кобы".
показати весь коментар
11.09.2025 00:34 Відповісти
Зорі зійшлися над рудою бєлкою:

1. Епштейна публікують
2. Польщу бомбілі
3. Лідера МАГА-молодьожки ухайдохали

гарної партії в гольф, рудий.... !

.
показати весь коментар
11.09.2025 00:37 Відповісти
А туПин на похороны приедет?
показати весь коментар
11.09.2025 00:37 Відповісти
15 раз подряд с удовольствием посмотрел это видео
показати весь коментар
11.09.2025 00:38 Відповісти
Ніби все вірно говорив про нашу зегнидоту, але висновки робив як клінічний ідіот! Хоча для тих американців, які його слухали, ідіотами виглядали українці, що вибрали керувати собою крадівливу і корумповану шелупонь.
показати весь коментар
11.09.2025 00:41 Відповісти
А навіщо ти таку владу вибрав нам? Тепер зрозумів, що за свій вибір тебе тут битимуть і перефарбувався в "патріота"?
показати весь коментар
11.09.2025 00:55 Відповісти
Так буде з кожним ворогом України!
Слава Україні!
показати весь коментар
11.09.2025 00:41 Відповісти
Предсказательница Вайма Лайкуле:
Чарли, Чарли, смешной чудак, ты с экрана смотришь снова в огромный зал.
Чарли, Чарли, великий маг, не промолвив даже слова ты все сказал.

Ах, Чарли, милый Чарли, самый добрый человек,
Ах, как необычайно ты смешил двадцатый век.
Нас время не жалеет, все быстрее бег минут,
Но Чарли не стареет, помнят все тебя и ждут.
показати весь коментар
11.09.2025 00:43 Відповісти
интересно, все эти руснявые запроданцы в сша намек поняли?
Чет мне подсказывает что будут их, чертей, щас по одному отстреливать
показати весь коментар
11.09.2025 00:43 Відповісти
Мдаа... таке відео... справжній трилер.
Одним козлом менше.
показати весь коментар
11.09.2025 00:45 Відповісти
Полковнику кгб краснову приготовиться!
показати весь коментар
11.09.2025 00:49 Відповісти
Почерк місцевих лівачків - "ми за повну свободу, але якщо ти не з нами - мусиш померти"
показати весь коментар
11.09.2025 00:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 