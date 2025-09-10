Соратник Трампа Чарлі Кірк, який раніше критикував допомогу Україні та Зеленського, помер від вогнепального поранення. ВIДЕО 18+

10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка — праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти.

Про це пишуть Fox News, NBC News та The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Кірка поранили в шию. Його шпиталізували, стан оцінюють як критичний.

Він провів близько 20 хвилин презентації, коли свідки почули постріли з сусідньої будівлі.

Нападника затримали. Речниця університету Еллен Трінор каже, що він не був студентом.

У мережі шириться відео з моментом влучання – чутливі кадри 18+.

Тим часом президент США Дональд Трамп закликав молитися за постраждалого.

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого підстрелили. Чудова людина з усіх боків. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЙОГО!" - написав він.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс написав у X: "Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошу людину і молодого батька".

Згодом Трамп повідомив, що Кірк помер: "Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не мав серця молоді краще, ніж Чарлі. Його любили і шанували ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!"

Заяви Чарлі Кірка про Україну

Чарлі Кірк — американський політичний активіст, блогер і ведучий подкасту The Charlie Kirk Show.

Він є прихильником республіканських ідей та відомий своєю діяльністю на захист консервативних поглядів, критикою "ліберальних" ідей та закликами до припинення фінансової допомоги Україні з боку США.

Він також заявляв, що нібито це Володимир Зеленський заважає настанню миру та начебто є "повним диктатором".

Після скандалу в Овальному кабінеті у лютому Чарлі Кірк долучився до критики президента України Володимира Зеленського, назвавши його "невдячною вередливою дитиною, відповідальною за загибель 1 млн людей".

"Україна ніколи не переможе Росію — скільки б грошей чи зброї ми їм не дали. Україна глибоко корумпована, і ми не маємо уявлення, куди йдуть гроші та хто їх викачує. На додачу до всього, воєнні цілі України включають захоплення таких регіонів, як Крим, регіонів, які етнічно російські, розмовляють російською мовою та хочуть бути частиною Росії", - казав союзник Трампа.

