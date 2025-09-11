Третина українських підлітків відчуває тривогу під час навчання і потребує підтримки, - опитування

31% українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу та культури миру", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти і науки.

Як зазначається, учні очікують від вчителя справедливого ставлення (32%) та підтримки і поваги (31%). Найціннішими рисами під час війни вони вважають вміння підтримати (58%) та розуміння життєвих обставин (56%).

Дослідження також показало, що школа допомагає розвивати креативне мислення (40%), уважність і відповідальність (38%), командну роботу та емоційну стабільність (32%), мотивацію і самосвідомість (31%). Крім того, 79% опитаних вважають, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання, а 44% беруть участь у волонтерських та суспільно корисних проєктах.

Серед навичок, які сприяють формуванню культури миру, школярі назвали розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок (37%), навчання мирного розвʼязання конфліктів (37%) і прав людини (34%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чесько-українська компанія RSE запускає навчальний проєкт разом із КПІ