Третина українських підлітків відчуває тривогу під час навчання і потребує підтримки, - опитування
31% українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки.
Про це свідчать результати міжнародного дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу та культури миру", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти і науки.
Як зазначається, учні очікують від вчителя справедливого ставлення (32%) та підтримки і поваги (31%). Найціннішими рисами під час війни вони вважають вміння підтримати (58%) та розуміння життєвих обставин (56%).
Дослідження також показало, що школа допомагає розвивати креативне мислення (40%), уважність і відповідальність (38%), командну роботу та емоційну стабільність (32%), мотивацію і самосвідомість (31%). Крім того, 79% опитаних вважають, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання, а 44% беруть участь у волонтерських та суспільно корисних проєктах.
Серед навичок, які сприяють формуванню культури миру, школярі назвали розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок (37%), навчання мирного розвʼязання конфліктів (37%) і прав людини (34%).
а, інші дві третини, на повному розслабоні, лускають вищу математику?
в україні, повна срака з освітою!!!!!!
два роки ковіду, четвертий рік вторгнення, масовий виїзд дітей, в тому числі талановитих!!!!!
от, ***, про що треба думати!!!!!
Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії - учителі, учні та батьки. В опитуванні взяли участь приблизно 200 школярів 15-17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.
Серед ключових відповідей українських учнів:
згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) і підтримки та поваги (31%);українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають вміння підтримати (58%) і розуміння життєвих обставин (56%). 31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки. Саме потреба у психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому саміті;