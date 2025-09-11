УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про війну в Україні
493 12

Третина українських підлітків відчуває тривогу під час навчання і потребує підтримки, - опитування

підземна школа в Харкові

31% українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу та культури миру", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти і науки.

Як зазначається, учні очікують від вчителя справедливого ставлення (32%) та підтримки і поваги (31%). Найціннішими рисами під час війни вони вважають вміння підтримати (58%) та розуміння життєвих обставин (56%).

Дослідження також показало, що школа допомагає розвивати креативне мислення (40%), уважність і відповідальність (38%), командну роботу та емоційну стабільність (32%), мотивацію і самосвідомість (31%). Крім того, 79% опитаних вважають, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання, а 44% беруть участь у волонтерських та суспільно корисних проєктах.

Серед навичок, які сприяють формуванню культури миру, школярі назвали розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок (37%), навчання мирного розвʼязання конфліктів (37%) і прав людини (34%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чесько-українська компанія RSE запускає навчальний проєкт разом із КПІ

Автор: 

освіта (1344) опитування (2038)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Хай не бояться, їх батьки і вчителі дуже хотіли поржати у 2019 році і вибрали те, що вибрали. Назад ходу немає.
показати весь коментар
11.09.2025 13:34 Відповісти
+3
зелений дегенерат лісовий знову генерує дебільну пустопорожню маячню?
а, інші дві третини, на повному розслабоні, лускають вищу математику?

в україні, повна срака з освітою!!!!!!
два роки ковіду, четвертий рік вторгнення, масовий виїзд дітей, в тому числі талановитих!!!!!
от, ***, про що треба думати!!!!!
показати весь коментар
11.09.2025 14:18 Відповісти
+2
Тривоги від маріхуани не відчувають?
показати весь коментар
11.09.2025 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай не бояться, їх батьки і вчителі дуже хотіли поржати у 2019 році і вибрали те, що вибрали. Назад ходу немає.
показати весь коментар
11.09.2025 13:34 Відповісти
Ти з математикою зовсім не дружиш? 31% школярів з порушеною психікою. Їх батьків, відповідно, 27% від решти населення.
показати весь коментар
11.09.2025 14:54 Відповісти
Тривоги від маріхуани не відчувають?
показати весь коментар
11.09.2025 13:37 Відповісти
ні, маріхуана діє навпаки
показати весь коментар
11.09.2025 15:33 Відповісти
Хотілось би побачити тих підлітків, аби їх на тиждень позбавити телефонів, планшетів та інтернету))) Там би вже була не тривога, а істерика і психоз.
показати весь коментар
11.09.2025 13:49 Відповісти
Краще б запитали, що вони відчувають під час байдикування.
показати весь коментар
11.09.2025 13:55 Відповісти
Коментарі 4-х бовдурів ☝
показати весь коментар
11.09.2025 14:00 Відповісти
зелений дегенерат лісовий знову генерує дебільну пустопорожню маячню?
а, інші дві третини, на повному розслабоні, лускають вищу математику?

в україні, повна срака з освітою!!!!!!
два роки ковіду, четвертий рік вторгнення, масовий виїзд дітей, в тому числі талановитих!!!!!
от, ***, про що треба думати!!!!!
показати весь коментар
11.09.2025 14:18 Відповісти
Хуже нє будєт.(с)
показати весь коментар
11.09.2025 14:39 Відповісти
Срака з освітою вже 34 роки, якщо ти не помітив. У "вишах" (дебільне скорочення, яке неможливо розшифрувати) в 90-х можна було і на заняття не ходити, головне платити вчасно. Саме зараз ті випускники нас лікують і вчать наших дітей.
показати весь коментар
11.09.2025 14:58 Відповісти
Тому люди дітей і вивозять - одна з причин те, що освіти діти фактично не отримують. І не перший рік. Дистанційка, особливо з блекаутами, це не навчання. Ну а про психіку дітей під час війни й казати нема чого, тут у дорослих ПТСР і кукуха повністю відлятає...
показати весь коментар
11.09.2025 15:41 Відповісти
Вибірка опитування вражає:

Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії - учителі, учні та батьки. В опитуванні взяли участь приблизно 200 школярів 15-17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.

Серед ключових відповідей українських учнів:

згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) і підтримки та поваги (31%);українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають вміння підтримати (58%) і розуміння життєвих обставин (56%). 31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки. Саме потреба у психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому саміті;
показати весь коментар
11.09.2025 15:35 Відповісти
 
 