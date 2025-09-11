Треть украинских подростков испытывает тревогу во время учебы и нуждается в поддержке, - опрос
31% украинских подростков испытывает тревогу или страх во время учебы и требует особого внимания и психологической поддержки.
Об этом свидетельствуют результаты международного исследования "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, социального капитала и культуры мира", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования и науки.
Как отмечается, ученики ожидают от учителя справедливого отношения (32%) и поддержки и уважения (31%). Самыми ценными чертами во время войны они считают умение поддержать (58%) и понимание жизненных обстоятельств (56%).
Исследование также показало, что школа помогает развивать креативное мышление (40%), внимательность и ответственность (38%), командную работу и эмоциональную стабильность (32%), мотивацию и самосознание (31%). Кроме того, 79% опрошенных считают, что школа должна быть центром национально-патриотического воспитания, а 44% участвуют в волонтерских и общественно полезных проектах.
Среди навыков, которые способствуют формированию культуры мира, школьники назвали развитие эмпатии, толерантности и уважения к различным мнениям (37%), обучение мирному разрешению конфликтов (37%) и правам человека (34%).
а, інші дві третини, на повному розслабоні, лускають вищу математику?
в україні, повна срака з освітою!!!!!!
два роки ковіду, четвертий рік вторгнення, масовий виїзд дітей, в тому числі талановитих!!!!!
от, ***, про що треба думати!!!!!
Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії - учителі, учні та батьки. В опитуванні взяли участь приблизно 200 школярів 15-17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.
Серед ключових відповідей українських учнів:
згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) і підтримки та поваги (31%);українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають вміння підтримати (58%) і розуміння життєвих обставин (56%). 31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки. Саме потреба у психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому саміті;