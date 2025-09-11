РУС
Треть украинских подростков испытывает тревогу во время учебы и нуждается в поддержке, - опрос

подземная школа в Харькове

31% украинских подростков испытывает тревогу или страх во время учебы и требует особого внимания и психологической поддержки.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, социального капитала и культуры мира", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования и науки.

Как отмечается, ученики ожидают от учителя справедливого отношения (32%) и поддержки и уважения (31%). Самыми ценными чертами во время войны они считают умение поддержать (58%) и понимание жизненных обстоятельств (56%).

Исследование также показало, что школа помогает развивать креативное мышление (40%), внимательность и ответственность (38%), командную работу и эмоциональную стабильность (32%), мотивацию и самосознание (31%). Кроме того, 79% опрошенных считают, что школа должна быть центром национально-патриотического воспитания, а 44% участвуют в волонтерских и общественно полезных проектах.

Среди навыков, которые способствуют формированию культуры мира, школьники назвали развитие эмпатии, толерантности и уважения к различным мнениям (37%), обучение мирному разрешению конфликтов (37%) и правам человека (34%).

Чешско-украинская компания RSE запускает учебный проект вместе с КПИ

Хай не бояться, їх батьки і вчителі дуже хотіли поржати у 2019 році і вибрали те, що вибрали. Назад ходу немає.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:34 Ответить
Ти з математикою зовсім не дружиш? 31% школярів з порушеною психікою. Їх батьків, відповідно, 27% від решти населення.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:54 Ответить
Тривоги від маріхуани не відчувають?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:37 Ответить
ні, маріхуана діє навпаки
показать весь комментарий
11.09.2025 15:33 Ответить
Хотілось би побачити тих підлітків, аби їх на тиждень позбавити телефонів, планшетів та інтернету))) Там би вже була не тривога, а істерика і психоз.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:49 Ответить
Краще б запитали, що вони відчувають під час байдикування.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:55 Ответить
Коментарі 4-х бовдурів ☝
показать весь комментарий
11.09.2025 14:00 Ответить
зелений дегенерат лісовий знову генерує дебільну пустопорожню маячню?
а, інші дві третини, на повному розслабоні, лускають вищу математику?

в україні, повна срака з освітою!!!!!!
два роки ковіду, четвертий рік вторгнення, масовий виїзд дітей, в тому числі талановитих!!!!!
от, ***, про що треба думати!!!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:18 Ответить
Хуже нє будєт.(с)
показать весь комментарий
11.09.2025 14:39 Ответить
Срака з освітою вже 34 роки, якщо ти не помітив. У "вишах" (дебільне скорочення, яке неможливо розшифрувати) в 90-х можна було і на заняття не ходити, головне платити вчасно. Саме зараз ті випускники нас лікують і вчать наших дітей.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:58 Ответить
Тому люди дітей і вивозять - одна з причин те, що освіти діти фактично не отримують. І не перший рік. Дистанційка, особливо з блекаутами, це не навчання. Ну а про психіку дітей під час війни й казати нема чого, тут у дорослих ПТСР і кукуха повністю відлятає...
показать весь комментарий
11.09.2025 15:41 Ответить
Вибірка опитування вражає:

Опитування провели за участю українських і міжнародних партнерів та експертів у 14 країнах: Австрії, Великій Британії, Данії, Естонії, Литві, Мексиці, ОАЕ, ПАР, США, Туреччині, Україні, Фінляндії, Чехії та Японії. Дослідження охопило три цільові аудиторії - учителі, учні та батьки. В опитуванні взяли участь приблизно 200 школярів 15-17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.

Серед ключових відповідей українських учнів:

згідно з результатами дослідження, від учителя діти найбільше очікують справедливого ставлення (32%) і підтримки та поваги (31%);українські учні найціннішими рисами вчителя під час війни вважають вміння підтримати (58%) і розуміння життєвих обставин (56%). 31% опитаних українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує особливої уваги та психологічної підтримки. Саме потреба у психологічній підтримці учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти на цьому саміті;
показать весь комментарий
11.09.2025 15:35 Ответить
 
 