Словаччина не підтримає санкції проти РФ, поки ЄК не запропонує рішення у сфері клімату та енергетики, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не голосуватиме за нові пакети санкцій проти Росії, якщо Єврокомісія не висуне пропозиції у сфері кліматичної та енергетичної політики.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Фіцо, попередні 18 санкційних пакетів не змусили Росію змінити свою політику, і тому нові обмеження також не будуть ефективними. Він підкреслив, що Словаччина потребує реалістичного підходу до поєднання кліматичних цілей ЄС із потребами автомобільної та важкої промисловості.

"Я не підтримаю жодних нових санкційних пакетів, поки Єврокомісія не висуне реальних пропозицій щодо цін на електроенергію в Європі", - зазначив він.

На його думку, нинішні кліматичні цілі Єврокомісії не відповідають економічним умовам Словаччини, яка виробляє понад мільйон автомобілів на рік і має високі ціни на енергоресурси.

Фіцо також визнав, що погодився на ухвалення попереднього, 18-го пакета санкцій, використавши ситуацію для отримання гарантій постачання газу для своєї країни. Він знову розкритикував план RePower Europe, який передбачає відмову ЄС від російського палива, назвавши його "величезною помилкою".

