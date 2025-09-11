УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
905 23

Словаччина не підтримає санкції проти РФ, поки ЄК не запропонує рішення у сфері клімату та енергетики, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не голосуватиме за нові пакети санкцій проти Росії, якщо Єврокомісія не висуне пропозиції у сфері кліматичної та енергетичної політики.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Фіцо, попередні 18 санкційних пакетів не змусили Росію змінити свою політику, і тому нові обмеження також не будуть ефективними. Він підкреслив, що Словаччина потребує реалістичного підходу до поєднання кліматичних цілей ЄС із потребами автомобільної та важкої промисловості.

"Я не підтримаю жодних нових санкційних пакетів, поки Єврокомісія не висуне реальних пропозицій щодо цін на електроенергію в Європі", - зазначив він. 

На його думку, нинішні кліматичні цілі Єврокомісії не відповідають економічним умовам Словаччини, яка виробляє понад мільйон автомобілів на рік і має високі ціни на енергоресурси.

Фіцо також визнав, що погодився на ухвалення попереднього, 18-го пакета санкцій, використавши ситуацію для отримання гарантій постачання газу для своєї країни. Він знову розкритикував план RePower Europe, який передбачає відмову ЄС від російського палива, назвавши його "величезною помилкою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина прагне миру для України, а не продовження військової підтримки Києва, - Фіцо

Автор: 

Єврокомісія (2274) санкції (12671) Фіцо Роберт (265)
Топ коментарі
+10
Ох *** твою...🙄
Фіцо за клімат переживає.😂
За свою сра🤬ку і власну кишеню він переживає!
показати весь коментар
11.09.2025 17:26 Відповісти
+4
Хай "Мадяр" займеться питаннями клімату й енергетики, і позбавить Словаччину "важкої" російської нафти... Там багато парафіну та сірчаних сполук, шкідливих для екології Словаччини...
показати весь коментар
11.09.2025 17:45 Відповісти
+3
Може, Мадяру залетіти до фіцо, на перемовини...
показати весь коментар
11.09.2025 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
нахер!
показати весь коментар
11.09.2025 17:25 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 17:26 Відповісти
Командує недобитий комуняка і кремлівський проплачений холуй !!
Підлягає знищенню
показати весь коментар
11.09.2025 17:52 Відповісти
Ох *** твою...🙄
Фіцо за клімат переживає.😂
За свою сра🤬ку і власну кишеню він переживає!
показати весь коментар
11.09.2025 17:26 Відповісти
Таки за свою сраку та кишені він дуже переживає!
показати весь коментар
11.09.2025 17:51 Відповісти
Може, Мадяру залетіти до фіцо, на перемовини...
показати весь коментар
11.09.2025 17:29 Відповісти
Треба вже щось робити з цими фіцо і орбаном ,адже це ті країни які сидять на дотаціях ЄС.
показати весь коментар
11.09.2025 17:29 Відповісти
ой добре платить фіці ху* ло ...йому навіть словаків не шкода , коли російськокитайські золдатен буде їх вбивати ...
показати весь коментар
11.09.2025 17:29 Відповісти
«…рішення у сфері клімату та енергетики…»- Фіцо-Тумберг, ї@і його. Haw you dare!
показати весь коментар
11.09.2025 17:33 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 17:36 Відповісти
вчора: навіщо приймати 19-й пакет санкцій проти росії, якщо попередні 18 не послабили росію?

сьогодні: не підтримаємо новий пакет санкцій, поки не виконають {ряд умов для послаблення санкцій в 10 разів }.

завтра: навіщо приймати 20-й пакет санкцій?

пора цим проросійським хвойдам видавати книгу: "Мистецтво угоди. Як вигідно міняти євро на рублі і залишатись членом ЄС. Автори: фіцо, орбан та інші ******"
показати весь коментар
11.09.2025 17:38 Відповісти
Трампа забув згадати
показати весь коментар
11.09.2025 18:01 Відповісти
Ну тут Фіцо має рацію. Яактично він зачепив болюче питання, яке висить давно у повітрі. Тобто- купа пакетів, які фактично нічого не дали. Висновок - робіть якісь ефективні заходи, бо вже кури сміються.
показати весь коментар
11.09.2025 17:42 Відповісти
Ефективні заходи роблять ЗСУ але їх поки ще немає в необхідній кількості
показати весь коментар
11.09.2025 17:46 Відповісти
Ну да, санкции они ж только на пользу.
показати весь коментар
11.09.2025 17:48 Відповісти
Хай "Мадяр" займеться питаннями клімату й енергетики, і позбавить Словаччину "важкої" російської нафти... Там багато парафіну та сірчаних сполук, шкідливих для екології Словаччини...
показати весь коментар
11.09.2025 17:45 Відповісти
Щоб покращити клімат в ЄС треба вигнати з ЄС копняками Словіччину та Угорщину
показати весь коментар
11.09.2025 17:51 Відповісти
Пора вже це НАТО розпускати. Всі побачили що ця організація мертва. Мало того що НАТО не змогло адекватно відповісти на напад одного із членів, так щей не може ввести проти ворога якісь санкції. ****, представляю як *****, Сі і Кон чен ий зараз ржуть над Європою і сцишиа
показати весь коментар
11.09.2025 18:00 Відповісти
Для того, щоб розпустити НАТО, потрібно для початку утворити новий альянс.
показати весь коментар
11.09.2025 18:02 Відповісти
Рішення для клімату і енергетики- сонячна батарея.
показати весь коментар
11.09.2025 18:29 Відповісти
Фіцо-недострєльонний шантажує, як і орбан, своїх сусідів, які взяли його країну до ЄС і НАТО!!
То про яку там відсіч, московським дронам над головами у населення країн ЄС, за 5 ст НАТО, може йти розмова!!??! Лише одні теревені, від таких осіб на посадах!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:30 Відповісти
Єдина пропозиція: йди *****, чорт кацапський.
показати весь коментар
11.09.2025 18:37 Відповісти
А коли і це буде врегульовано, то Фіцо чи Орбан висунуть вимоги сповільнити обертання Марса навколо Сонця та пришвидшити обертання навколо своєї вісі, щоб першим переселенцям було легше адаптуватися до життя на цій планеті...
Ну і звісно, що це все буде під гаслом "піклування про..."

Послали їх на путіна і забули про їхній вереск - єдиний правильний вихід з ситуації, що склалася (ІМХО)
показати весь коментар
11.09.2025 19:46 Відповісти
 
 