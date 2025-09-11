РУС
Новости Санкции ЕС против России
Словакия не поддержит санкции против РФ, пока ЕК не предложит решение в сфере климата и энергетики, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет голосовать за новые пакеты санкций против России, если Еврокомиссия не выдвинет предложения в сфере климатической и энергетической политики.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Фицо, предыдущие 18 санкционных пакетов не заставили Россию изменить свою политику, и поэтому новые ограничения также не будут эффективными. Он подчеркнул, что Словакия требует реалистичного подхода к сочетанию климатических целей ЕС с потребностями автомобильной и тяжелой промышленности.

"Я не поддержу никаких новых санкционных пакетов, пока Еврокомиссия не выдвинет реальных предложений по ценам на электроэнергию в Европе", - отметил он.

По его мнению, нынешние климатические цели Еврокомиссии не соответствуют экономическим условиям Словакии, которая производит более миллиона автомобилей в год и имеет высокие цены на энергоресурсы.

Фицо также признал, что согласился на принятие предыдущего, 18-го пакета санкций, использовав ситуацию для получения гарантий поставок газа для своей страны. Он снова раскритиковал план RePower Europe, который предусматривает отказ ЕС от российского топлива, назвав его "огромной ошибкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо о залете дронов РФ в Польшу: Нужно установить, кто управлял беспилотниками

Еврокомиссия (1533) санкции (11819) Фицо Роберт (235)
Топ комментарии
+8
Ох *** твою...🙄
Фіцо за клімат переживає.😂
За свою сра🤬ку і власну кишеню він переживає!
11.09.2025 17:26 Ответить
+4
Хай "Мадяр" займеться питаннями клімату й енергетики, і позбавить Словаччину "важкої" російської нафти... Там багато парафіну та сірчаних сполук, шкідливих для екології Словаччини...
11.09.2025 17:45 Ответить
+3
Може, Мадяру залетіти до фіцо, на перемовини...
11.09.2025 17:29 Ответить
нахер!
11.09.2025 17:25 Ответить
11.09.2025 17:26 Ответить
Командує недобитий комуняка і кремлівський проплачений холуй !!
Підлягає знищенню
11.09.2025 17:52 Ответить
11.09.2025 17:26 Ответить
Таки за свою сраку та кишені він дуже переживає!
11.09.2025 17:51 Ответить
11.09.2025 17:29 Ответить
Треба вже щось робити з цими фіцо і орбаном ,адже це ті країни які сидять на дотаціях ЄС.
11.09.2025 17:29 Ответить
ой добре платить фіці ху* ло ...йому навіть словаків не шкода , коли російськокитайські золдатен буде їх вбивати ...
11.09.2025 17:29 Ответить
«…рішення у сфері клімату та енергетики…»- Фіцо-Тумберг, ї@і його. Haw you dare!
11.09.2025 17:33 Ответить
11.09.2025 17:36 Ответить
вчора: навіщо приймати 19-й пакет санкцій проти росії, якщо попередні 18 не послабили росію?

сьогодні: не підтримаємо новий пакет санкцій, поки не виконають {ряд умов для послаблення санкцій в 10 разів }.

завтра: навіщо приймати 20-й пакет санкцій?

пора цим проросійським хвойдам видавати книгу: "Мистецтво угоди. Як вигідно міняти євро на рублі і залишатись членом ЄС. Автори: фіцо, орбан та інші ******"
11.09.2025 17:38 Ответить
Трампа забув згадати
11.09.2025 18:01 Ответить
Ну тут Фіцо має рацію. Яактично він зачепив болюче питання, яке висить давно у повітрі. Тобто- купа пакетів, які фактично нічого не дали. Висновок - робіть якісь ефективні заходи, бо вже кури сміються.
11.09.2025 17:42 Ответить
Ефективні заходи роблять ЗСУ але їх поки ще немає в необхідній кількості
11.09.2025 17:46 Ответить
Ну да, санкции они ж только на пользу.
11.09.2025 17:48 Ответить
11.09.2025 17:45 Ответить
Щоб покращити клімат в ЄС треба вигнати з ЄС копняками Словіччину та Угорщину
11.09.2025 17:51 Ответить
Пора вже це НАТО розпускати. Всі побачили що ця організація мертва. Мало того що НАТО не змогло адекватно відповісти на напад одного із членів, так щей не може ввести проти ворога якісь санкції. ****, представляю як *****, Сі і Кон чен ий зараз ржуть над Європою і сцишиа
11.09.2025 18:00 Ответить
Для того, щоб розпустити НАТО, потрібно для початку утворити новий альянс.
11.09.2025 18:02 Ответить
Рішення для клімату і енергетики- сонячна батарея.
11.09.2025 18:29 Ответить
Фіцо-недострєльонний шантажує, як і орбан, своїх сусідів, які взяли його країну до ЄС і НАТО!!
То про яку там відсіч, московським дронам над головами у населення країн ЄС, за 5 ст НАТО, може йти розмова!!??! Лише одні теревені, від таких осіб на посадах!!
11.09.2025 18:30 Ответить
Єдина пропозиція: йди *****, чорт кацапський.
11.09.2025 18:37 Ответить
 
 