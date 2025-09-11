Словакия не поддержит санкции против РФ, пока ЕК не предложит решение в сфере климата и энергетики, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет голосовать за новые пакеты санкций против России, если Еврокомиссия не выдвинет предложения в сфере климатической и энергетической политики.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Фицо, предыдущие 18 санкционных пакетов не заставили Россию изменить свою политику, и поэтому новые ограничения также не будут эффективными. Он подчеркнул, что Словакия требует реалистичного подхода к сочетанию климатических целей ЕС с потребностями автомобильной и тяжелой промышленности.

"Я не поддержу никаких новых санкционных пакетов, пока Еврокомиссия не выдвинет реальных предложений по ценам на электроэнергию в Европе", - отметил он.

По его мнению, нынешние климатические цели Еврокомиссии не соответствуют экономическим условиям Словакии, которая производит более миллиона автомобилей в год и имеет высокие цены на энергоресурсы.

Фицо также признал, что согласился на принятие предыдущего, 18-го пакета санкций, использовав ситуацию для получения гарантий поставок газа для своей страны. Он снова раскритиковал план RePower Europe, который предусматривает отказ ЕС от российского топлива, назвав его "огромной ошибкой".

