Новини Дитина вистрілила собі в голову в Нікополі
1 416 13

Дворічна дитина вистрілила собі в голову з пістолета у Нікополі: хлопчика госпіталізовано

Пістолет

У Нікополі Дніпропетровської області дворічний хлопчик випадково поранив себе з травматичної зброї.

Про це повідомило Нікопольське районне управління поліції, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері 10 вересня у приватному будинку. Попередньо встановлено, що дитина дістала травматичний пістолет із шухляди та випадково натиснула на курок. Куля влучила у лоб.

У момент події вдома перебувала 31-річна мати. Постраждалого хлопчика спочатку доставили до місцевої лікарні, а згодом перевезли до обласного медзакладу.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. За її результатами ухвалять рішення щодо притягнення батьків до відповідальності.

Нікополь (1347) Дніпропетровська область (4236) Нікопольський район (428)
+8
Цікаво - а чого це ПІСТОЛЕТ лежав у незапертій шухляді столу, з патроном у стволі та знятим запобіжником? Здається мені - "туфта" якась... Скоріш всього - татусь "подуркував, (або синок постарше), і звалили усе на дитину...
показати весь коментар
11.09.2025 18:17 Відповісти
+6
Якось фуйово з дисципліною і безпекою у таких "батьків"...
показати весь коментар
11.09.2025 18:12 Відповісти
+2
Світ розвивається, раніше ховали від дітей сірники, зараз треба ховати вже і зброю...
показати весь коментар
11.09.2025 18:03 Відповісти
Світ розвивається, раніше ховали від дітей сірники, зараз треба ховати вже і зброю...
показати весь коментар
11.09.2025 18:03 Відповісти
Ще зброю масово дозволь...то у войнушку
по всій укр грати будуть...
показати весь коментар
11.09.2025 18:07 Відповісти
"куля в лоб, так куля в лоб"
показати весь коментар
11.09.2025 18:09 Відповісти
Хіба над пораненням, або не приведи господь смертю дитини жартують?
показати весь коментар
11.09.2025 19:12 Відповісти
Якось фуйово з дисципліною і безпекою у таких "батьків"...
показати весь коментар
11.09.2025 18:12 Відповісти
Цікаво - а чого це ПІСТОЛЕТ лежав у незапертій шухляді столу, з патроном у стволі та знятим запобіжником? Здається мені - "туфта" якась... Скоріш всього - татусь "подуркував, (або синок постарше), і звалили усе на дитину...
показати весь коментар
11.09.2025 18:17 Відповісти
" ПІСТОЛЕТ лежав у незапертій шухляді столу, з патроном у стволі та знятим запобіжником"
та
"татусь "подуркував"
це величини одного порядку дебільності... Якшо могло бути одне, то цілком могло і друге.
показати весь коментар
11.09.2025 18:23 Відповісти
Але там кваліфікація дій, різна... Якщо йти за версією батьків - власнику зброї світить лише "неналежне зберігання зброї та ***********", а за моєю версією - ще й "спричинення тілесних ушкоджень, з необережності...".
показати весь коментар
11.09.2025 18:27 Відповісти
Ще цікаво, як дворічна дитина могла протиснути курок.
показати весь коментар
11.09.2025 18:44 Відповісти
Як вже писали вище, якого дзену у стволі був патрон та не на запобіжнику. Натиснути то не проблема. Мутна якась фігня. Не думаю що батько такий дебіл що тримав ствол у такому стані, у шафці.
показати весь коментар
11.09.2025 19:01 Відповісти
Ну - якщо "курок", попередньо, був зведений, то натиснуть на спусковий гачок неважко - там велика сила не потрібна... І саме про це і говорить картина події - бо при пересмикуванні затвора, для досилання патрона в патронник, автоматично зводиться курок. Можна, уміючи, його спустить, без пострілу, але це треба вміть - бо це трохи ризиковано, і може статься постріл... Та й не має сенсу - бо при повторному зведенні затвору, для пострілу, перший патрон викине з пістолета.... Простіше поставить пістолет на запобіжник...
показати весь коментар
11.09.2025 19:02 Відповісти
У більшості пістолетів зусилля на гачок біля 2,5 кг. Дворічній дитині таке ніяк не зподужати.
показати весь коментар
11.09.2025 19:21 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 18:22 Відповісти
 
 