Дворічна дитина вистрілила собі в голову з пістолета у Нікополі: хлопчика госпіталізовано

У Нікополі Дніпропетровської області дворічний хлопчик випадково поранив себе з травматичної зброї.

Про це повідомило Нікопольське районне управління поліції, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері 10 вересня у приватному будинку. Попередньо встановлено, що дитина дістала травматичний пістолет із шухляди та випадково натиснула на курок. Куля влучила у лоб.

У момент події вдома перебувала 31-річна мати. Постраждалого хлопчика спочатку доставили до місцевої лікарні, а згодом перевезли до обласного медзакладу.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. За її результатами ухвалять рішення щодо притягнення батьків до відповідальності.

