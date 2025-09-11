Дворічна дитина вистрілила собі в голову з пістолета у Нікополі: хлопчика госпіталізовано
У Нікополі Дніпропетровської області дворічний хлопчик випадково поранив себе з травматичної зброї.
Про це повідомило Нікопольське районне управління поліції, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався ввечері 10 вересня у приватному будинку. Попередньо встановлено, що дитина дістала травматичний пістолет із шухляди та випадково натиснула на курок. Куля влучила у лоб.
У момент події вдома перебувала 31-річна мати. Постраждалого хлопчика спочатку доставили до місцевої лікарні, а згодом перевезли до обласного медзакладу.
Наразі правоохоронці проводять перевірку. За її результатами ухвалять рішення щодо притягнення батьків до відповідальності.
по всій укр грати будуть...
та
"татусь "подуркував"
це величини одного порядку дебільності... Якшо могло бути одне, то цілком могло і друге.