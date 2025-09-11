РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9937 посетителей онлайн
Новости Ребенок выстрелил себе в голову в Никополе
1 905 14

Двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из пистолета в Никополе: мальчик госпитализирован

Пістолет

В Никополе на Днепропетровщине двухлетний мальчик случайно ранил себя из травматического оружия.

Об этом сообщило Никопольское районное управление полиции, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел вечером 10 сентября в частном доме. Предварительно установлено, что ребенок достал травматический пистолет из ящика и случайно нажал на курок. Пуля попала в лоб.

В момент происшествия дома находилась 31-летняя мать. Пострадавшего мальчика сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в областное медучреждение.

Сейчас правоохранители проводят проверку. По ее результатам примут решение о привлечении родителей к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полтора миллиона украинских детей находятся под контролем России

Автор: 

дети (6717) пистолет (53) Никополь (1178) Днепропетровская область (4442) Никопольский район (425)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Цікаво - а чого це ПІСТОЛЕТ лежав у незапертій шухляді столу, з патроном у стволі та знятим запобіжником? Здається мені - "туфта" якась... Скоріш всього - татусь "подуркував, (або синок постарше), і звалили усе на дитину...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:17 Ответить
+7
Якось фуйово з дисципліною і безпекою у таких "батьків"...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:12 Ответить
+3
Світ розвивається, раніше ховали від дітей сірники, зараз треба ховати вже і зброю...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світ розвивається, раніше ховали від дітей сірники, зараз треба ховати вже і зброю...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:03 Ответить
Ще зброю масово дозволь...то у войнушку
по всій укр грати будуть...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:07 Ответить
"куля в лоб, так куля в лоб"
показать весь комментарий
11.09.2025 18:09 Ответить
Хіба над пораненням, або не приведи господь смертю дитини жартують?
показать весь комментарий
11.09.2025 19:12 Ответить
Вибачте. Але батьки повні йолопи...
показать весь комментарий
11.09.2025 21:07 Ответить
Якось фуйово з дисципліною і безпекою у таких "батьків"...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:12 Ответить
Цікаво - а чого це ПІСТОЛЕТ лежав у незапертій шухляді столу, з патроном у стволі та знятим запобіжником? Здається мені - "туфта" якась... Скоріш всього - татусь "подуркував, (або синок постарше), і звалили усе на дитину...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:17 Ответить
" ПІСТОЛЕТ лежав у незапертій шухляді столу, з патроном у стволі та знятим запобіжником"
та
"татусь "подуркував"
це величини одного порядку дебільності... Якшо могло бути одне, то цілком могло і друге.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:23 Ответить
Але там кваліфікація дій, різна... Якщо йти за версією батьків - власнику зброї світить лише "неналежне зберігання зброї та ***********", а за моєю версією - ще й "спричинення тілесних ушкоджень, з необережності...".
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Ще цікаво, як дворічна дитина могла протиснути курок.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:44 Ответить
Як вже писали вище, якого дзену у стволі був патрон та не на запобіжнику. Натиснути то не проблема. Мутна якась фігня. Не думаю що батько такий дебіл що тримав ствол у такому стані, у шафці.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:01 Ответить
Ну - якщо "курок", попередньо, був зведений, то натиснуть на спусковий гачок неважко - там велика сила не потрібна... І саме про це і говорить картина події - бо при пересмикуванні затвора, для досилання патрона в патронник, автоматично зводиться курок. Можна, уміючи, його спустить, без пострілу, але це треба вміть - бо це трохи ризиковано, і може статься постріл... Та й не має сенсу - бо при повторному зведенні затвору, для пострілу, перший патрон викине з пістолета.... Простіше поставить пістолет на запобіжник...
показать весь комментарий
11.09.2025 19:02 Ответить
У більшості пістолетів зусилля на гачок біля 2,5 кг. Дворічній дитині таке ніяк не зподужати.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:21 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 18:22 Ответить
 
 