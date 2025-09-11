Двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из пистолета в Никополе: мальчик госпитализирован

В Никополе на Днепропетровщине двухлетний мальчик случайно ранил себя из травматического оружия.

Об этом сообщило Никопольское районное управление полиции, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел вечером 10 сентября в частном доме. Предварительно установлено, что ребенок достал травматический пистолет из ящика и случайно нажал на курок. Пуля попала в лоб.

В момент происшествия дома находилась 31-летняя мать. Пострадавшего мальчика сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в областное медучреждение.

Сейчас правоохранители проводят проверку. По ее результатам примут решение о привлечении родителей к ответственности.

