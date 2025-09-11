Двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из пистолета в Никополе: мальчик госпитализирован
В Никополе на Днепропетровщине двухлетний мальчик случайно ранил себя из травматического оружия.
Об этом сообщило Никопольское районное управление полиции, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел вечером 10 сентября в частном доме. Предварительно установлено, что ребенок достал травматический пистолет из ящика и случайно нажал на курок. Пуля попала в лоб.
В момент происшествия дома находилась 31-летняя мать. Пострадавшего мальчика сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в областное медучреждение.
Сейчас правоохранители проводят проверку. По ее результатам примут решение о привлечении родителей к ответственности.
Топ комментарии
+14 Яр Холодний
показать весь комментарий11.09.2025 18:17 Ответить Ссылка
+7 Az AZLK
показать весь комментарий11.09.2025 18:12 Ответить Ссылка
+3 Валерий Савенко #582493
показать весь комментарий11.09.2025 18:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по всій укр грати будуть...
та
"татусь "подуркував"
це величини одного порядку дебільності... Якшо могло бути одне, то цілком могло і друге.