Шмигаль про удари дронами по території ворога: Україна зараз у паритеті з росіянами

Україна зараз нарівні з Росією за кількістю ударів безпілотників по території противника.

Про це у телеефірі заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Насправді сьогодні ми в паритеті з росіянами. Ми б'ємо по них не менше, можливо не так голосно, але ми завдаємо їм суттєвих втрат. За підрахунками наших розвідслужб, близько 4% ВВП втратила Росія через наші далекобійні удари по їхніх нафтових заводах, по їхній інфраструктурі транзитній, по їхній військовій виробничій інфраструктурі", - зазначив він.

За словами Шмигаля, ці удари, можливо, є не такими яскравими й голосними (з-поміж інших – ред.), та вони є дуже точними та дуже болючими для росіян.

"Звісно ж, окрім дронів, потрібні ракети, і вони потрібні не лише західного, але і нашого виробництва. І ми маємо ці технології, ми готові їх розвивати далі спільно з партнерами, розвивати їх в Україні. Впевнений, найближчим часом ці виробництва будуть зростати", - додав очільник Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має виробляти 400 тис. дронів щомісяця, щоб успішно конкурувати з РФ, - Шмигаль