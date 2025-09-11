УКР
Шмигаль про удари дронами по території ворога: Україна зараз у паритеті з росіянами

Шмигаль: Україна у паритеті з РФ за кількістю ударів дронами

Україна зараз нарівні з Росією за кількістю ударів безпілотників по території противника.

Про це у телеефірі заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Насправді сьогодні ми в паритеті з росіянами. Ми б'ємо по них не менше, можливо не так голосно, але ми завдаємо їм суттєвих втрат. За підрахунками наших розвідслужб, близько 4% ВВП втратила Росія через наші далекобійні удари по їхніх нафтових заводах, по їхній інфраструктурі транзитній, по їхній військовій виробничій інфраструктурі", - зазначив він.

За словами Шмигаля, ці удари, можливо, є не такими яскравими й голосними (з-поміж інших – ред.), та вони є дуже точними та дуже болючими для росіян.

"Звісно ж, окрім дронів, потрібні ракети, і вони потрібні не лише західного, але і нашого виробництва. І ми маємо ці технології, ми готові їх розвивати далі спільно з партнерами, розвивати їх в Україні. Впевнений, найближчим часом ці виробництва будуть зростати", - додав очільник Міноборони.

дрони (5506) Шмигаль Денис (4802) Удари по РФ (524) війна в Україні (6124)
+5
Кацапи б сказали - ложь ******* і провокація - в них Шахеди тягнуть чи не вдвічі більше зривчатки
11.09.2025 22:23 Відповісти
+4
Шмигаль про удари дронами по території ворога: Україна зараз у паритеті з росіянами
а що там по ракетних ударах,цікаво?
11.09.2025 22:21 Відповісти
+4
Дебілятко,який нах паритет?
11.09.2025 22:25 Відповісти
Украинский Пиночет,где ты?
Нация воинов превратилась в стадо баранов???
11.09.2025 22:27 Відповісти
ці слова шмигаля які емоції повинні викликати у пересічного довбня, наприклад в мене?
люди добрі підкажіть що робити ? плакати, сміятися, злорадствувати чи взагалі не читати думки української влади 24/7 , в той час як українські міста знищують впень!
11.09.2025 22:29 Відповісти
Бла-бла-бла. А по говорильне нам нет равных.
11.09.2025 22:30 Відповісти
Паритет в тому, що русня запустила 700 дронів, а Україна - 100 дронів і відосік.
11.09.2025 22:30 Відповісти
А по відосикам ми ващє впєрєді планети всєй.
11.09.2025 22:45 Відповісти
Розкажи, скільки % ввп, ми втратили через їх удари дронами? Тоді і буде видно, парітет чи ні...
11.09.2025 22:30 Відповісти
11.09.2025 22:36 Відповісти
Цікаво, в Україні, взагалі, є чинуші, котрі в змозі виконувати свою роботу кваліфіковано та швидко? Ці "мастєра разґаворнава жанра" вже дістали! "Ми маємо... ми готові..." Курва брехлива.
11.09.2025 22:47 Відповісти
За підрахунками ваших розвідслужб Буданов знищив 4 кримські мости, а Малюк 44 стратегічних бомбардувальника.
11.09.2025 22:52 Відповісти
Ага паритет ми бачимо, підрахувати не складно 1 до 7 не в нашу користь, як завжди зелень сцить у очі.
11.09.2025 22:54 Відповісти
арбитр шмыгальский
11.09.2025 23:11 Відповісти
 
 