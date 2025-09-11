Шмыгаль об ударах дронами по территории врага: Украина сейчас в паритете с россиянами

Украина сейчас наравне с Россией по количеству ударов беспилотников по территории противника.

Об этом в телеэфире заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле сегодня мы в паритете с россиянами. Мы бьем по ним не меньше, возможно не так громко, но мы наносим им существенные потери. По подсчетам наших разведслужб, около 4% ВВП потеряла Россия из-за наших дальнобойных ударов по их нефтяным заводам, по их инфраструктуре транзитной, по их военной производственной инфраструктуре", - отметил он.

По словам Шмыгаля, эти удары, возможно, не такие яркие и громкие (среди других - ред.), но они очень точные и очень болезненные для россиян.

"Конечно же, кроме дронов, нужны ракеты, и они нужны не только западного, но и нашего производства. И мы имеем эти технологии, мы готовы их развивать дальше совместно с партнерами, развивать их в Украине. Уверен, в ближайшее время эти производства будут расти", - добавил глава Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна производить 400 тыс. дронов ежемесячно, чтобы успешно конкурировать с РФ, - Шмыгаль