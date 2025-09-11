РУС
Шмыгаль об ударах дронами по территории врага: Украина сейчас в паритете с россиянами

Шмыгаль: Украина в паритете с РФ по количеству ударов дронами

Украина сейчас наравне с Россией по количеству ударов беспилотников по территории противника.

Об этом в телеэфире заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле сегодня мы в паритете с россиянами. Мы бьем по ним не меньше, возможно не так громко, но мы наносим им существенные потери. По подсчетам наших разведслужб, около 4% ВВП потеряла Россия из-за наших дальнобойных ударов по их нефтяным заводам, по их инфраструктуре транзитной, по их военной производственной инфраструктуре", - отметил он.

По словам Шмыгаля, эти удары, возможно, не такие яркие и громкие (среди других - ред.), но они очень точные и очень болезненные для россиян.

"Конечно же, кроме дронов, нужны ракеты, и они нужны не только западного, но и нашего производства. И мы имеем эти технологии, мы готовы их развивать дальше совместно с партнерами, развивать их в Украине. Уверен, в ближайшее время эти производства будут расти", - добавил глава Минобороны.

Кацапи б сказали - ложь ******* і провокація - в них Шахеди тягнуть чи не вдвічі більше зривчатки
11.09.2025 22:23 Ответить
а що там по ракетних ударах,цікаво?
11.09.2025 22:21 Ответить
Дебілятко,який нах паритет?
11.09.2025 22:25 Ответить
а що там по ракетних ударах,цікаво?
11.09.2025 22:21 Ответить
Кацапи б сказали - ложь ******* і провокація - в них Шахеди тягнуть чи не вдвічі більше зривчатки
11.09.2025 22:23 Ответить
Дебілятко,який нах паритет?
11.09.2025 22:25 Ответить
Украинский Пиночет,где ты?
Нация воинов превратилась в стадо баранов???
11.09.2025 22:27 Ответить
ці слова шмигаля які емоції повинні викликати у пересічного довбня, наприклад в мене?
люди добрі підкажіть що робити ? плакати, сміятися, злорадствувати чи взагалі не читати думки української влади 24/7 , в той час як українські міста знищують впень!
11.09.2025 22:29 Ответить
Бла-бла-бла. А по говорильне нам нет равных.
11.09.2025 22:30 Ответить
Паритет в тому, що русня запустила 700 дронів, а Україна - 100 дронів і відосік.
11.09.2025 22:30 Ответить
А по відосикам ми ващє впєрєді планети всєй.
11.09.2025 22:45 Ответить
Розкажи, скільки % ввп, ми втратили через їх удари дронами? Тоді і буде видно, парітет чи ні...
11.09.2025 22:30 Ответить
11.09.2025 22:36 Ответить
Цікаво, в Україні, взагалі, є чинуші, котрі в змозі виконувати свою роботу кваліфіковано та швидко? Ці "мастєра разґаворнава жанра" вже дістали! "Ми маємо... ми готові..." Курва брехлива.
11.09.2025 22:47 Ответить
За підрахунками ваших розвідслужб Буданов знищив 4 кримські мости, а Малюк 44 стратегічних бомбардувальника.
11.09.2025 22:52 Ответить
Ага паритет ми бачимо, підрахувати не складно 1 до 7 не в нашу користь, як завжди зелень сцить у очі.
11.09.2025 22:54 Ответить
арбитр шмыгальский
11.09.2025 23:11 Ответить
Знайшов чим вихвалятись. Паритет - це погано. Треба, що наших ударів було в сто крат більше.
11.09.2025 23:27 Ответить
 
 