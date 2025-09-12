Україну атакують російські "шахеди", - Повітярні Сили
Ввечері 11 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Загроза застування ворожих ударних БпЛА на Донеччині. БпЛА на сході курсом на захід.
- Ворожі БпЛА у Запорізькій області (Нікопольський р-н.), курс північно-західний
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожий БпЛА у Чернігівській області (Прилуцький р-н.), курс південний.
Оновлення станом на 00:16
- Ворожий БпЛА на Полтавщині (Лубенський р-н.), курс східний.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Shostka Smart sity
Там все про атаки на нас- поминутно
И про Смоленск недавно было
Ну очень интересная будет ночка у кацапов
Полетев на Польшу - Кацапы развязали нам руки
Вот Трампушка- то опечалится....
+++
https://t.me/ShrikeNews/25278 По дорозі гарно зачепили Смоленський НПЗ Лукойла
+
https://t.me/ShrikeNews/25280 Людішкі там метаються як миші