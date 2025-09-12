УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5518 відвідувачів онлайн
Новини
1 625 6

Україну атакують російські "шахеди", - Повітярні Сили

шахеди

Ввечері 11 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Загроза застування ворожих ударних БпЛА на Донеччині. БпЛА на сході курсом на захід.
  • Ворожі БпЛА у Запорізькій області (Нікопольський р-н.), курс північно-західний

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожий БпЛА у Чернігівській області (Прилуцький р-н.), курс південний.

Оновлення станом на 00:16

  • Ворожий БпЛА на Полтавщині (Лубенський р-н.), курс східний.

Читайте: € 400 тисяч Польща витратила на збиття одного російського БПЛА, який коштує кілька тисяч євро, - Bild

Автор: 

безпілотник (4850) Повітряні сили (3009) Шахед (1493) війна в Україні (6124)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь "шляхетські" зрозуміють що таке щодня нервувати в очікування невідомого
показати весь коментар
11.09.2025 23:37 Відповісти
Шляхті напевно зроблять продовження, щоб посміятись з "готовності і рішучості нато"
показати весь коментар
11.09.2025 23:38 Відповісти
Це могло бути помилкою, - Трамп щодо атаки Польщі ~20 російськими БПЛА (с)
показати весь коментар
12.09.2025 00:05 Відповісти
Масована атака БПЛА у відповідь на рашистську пітьму:



показати весь коментар
12.09.2025 00:24 Відповісти
Найдите канал на ютюбе
Shostka Smart sity
Там все про атаки на нас- поминутно
И про Смоленск недавно было
Ну очень интересная будет ночка у кацапов
Полетев на Польшу - Кацапы развязали нам руки
Вот Трампушка- то опечалится....
показати весь коментар
12.09.2025 00:44 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/25277 А касапи скржаться в неті, ********** наших БПЛА полетіли працювати на Брянсбку, Смоленську, Псковську і Ленобласті.
+++
https://t.me/ShrikeNews/25278 По дорозі гарно зачепили Смоленський НПЗ Лукойла
+
https://t.me/ShrikeNews/25280 Людішкі там метаються як миші
показати весь коментар
12.09.2025 00:37 Відповісти
 
 