Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 11 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Угроза использования вражеских ударных БпЛА в Донецкой области. БпЛА на востоке курсом на запад.
- Вражеские БпЛА в Запорожской области (Никопольский р-н.), курс северо-западный
Обновление относительно движения БпЛА
- Вражеский БПЛА в Черниговской области (Прилукский р-н.), курс южный.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Shostka Smart sity
Там все про атаки на нас- поминутно
И про Смоленск недавно было
Ну очень интересная будет ночка у кацапов
Полетев на Польшу - Кацапы развязали нам руки
Вот Трампушка- то опечалится....
+++
https://t.me/ShrikeNews/25278 По дорозі гарно зачепили Смоленський НПЗ Лукойла
+
https://t.me/ShrikeNews/25280 Людішкі там метаються як миші