Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 11 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Угроза использования вражеских ударных БпЛА в Донецкой области. БпЛА на востоке курсом на запад.
  • Вражеские БпЛА в Запорожской области (Никопольский р-н.), курс северо-западный

Обновление относительно движения БпЛА

  • Вражеский БПЛА в Черниговской области (Прилукский р-н.), курс южный.

Читайте: €400 тысяч Польша потратила на сбивание одного российского БПЛА, который стоит несколько тысяч евро, - Bild

беспилотник (4231) Воздушные силы (2666) Шахед (1479) война в Украине (6079)
Теперь "шляхетські" зрозуміють що таке щодня нервувати в очікування невідомого
11.09.2025 23:37 Ответить
Шляхті напевно зроблять продовження, щоб посміятись з "готовності і рішучості нато"
11.09.2025 23:38 Ответить
Це могло бути помилкою, - Трамп щодо атаки Польщі ~20 російськими БПЛА (с)
12.09.2025 00:05 Ответить
Масована атака БПЛА у відповідь на рашистську пітьму:



12.09.2025 00:24 Ответить
Найдите канал на ютюбе
Shostka Smart sity
Там все про атаки на нас- поминутно
И про Смоленск недавно было
Ну очень интересная будет ночка у кацапов
Полетев на Польшу - Кацапы развязали нам руки
Вот Трампушка- то опечалится....
12.09.2025 00:44 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/25277 А касапи скржаться в неті, ********** наших БПЛА полетіли працювати на Брянсбку, Смоленську, Псковську і Ленобласті.
+++
https://t.me/ShrikeNews/25278 По дорозі гарно зачепили Смоленський НПЗ Лукойла
+
https://t.me/ShrikeNews/25280 Людішкі там метаються як миші
12.09.2025 00:37 Ответить
 
 